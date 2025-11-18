Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 18 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala