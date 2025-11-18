Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 18 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

