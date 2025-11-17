Lunes, 17 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Carreteras de México

Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 17 de noviembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras afectadas por cierres totales o parciales en lo que va de esta mañana de lunes 17 de noviembre

Por: Fabián Flores

Te compartimos el breve reporte de bloqueos y cierres carreteros en caminos de México, de acuerdo a lo que reporta Capufe este 17 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Te compartimos el breve reporte de bloqueos y cierres carreteros en caminos de México, de acuerdo a lo que reporta Capufe este 17 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

  • Autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 31. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. 

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

  • Autopista Acayucan-Cosoleacaque, kilómetro 7, en dirección a Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica). Maneja con precaución.
  • Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 177. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). 
  • Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 239. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica).
  • Autopista Barranca Larga-Ventanilla, km 71. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino).
  • Autopista México-Querétaro, km 68, en dirección a CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). 

Lee también: Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 17 de noviembre de 2025

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua, denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre.

Afectaciones posteriores a la movilización de la “Generación Z”

Cabe decir que, tras las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas el pasado 15 de noviembre en algunos estados del país, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), en Guadalajara, reportó que la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 seguirá cerrada hasta nuevo aviso. 

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México reportó desde sus redes sociales que todas sus estaciones y líneas trabajan con normalidad.  

 Anuncio de Siteur sobre el cierre de la estación Guadalajara Centro. Toma tus precauciones. X / @SITEURJAL
Anuncio de Siteur sobre el cierre de la estación Guadalajara Centro. Toma tus precauciones. X / @SITEURJAL

Te recomendamos mantenerte al tanto de esta y otras noticias importantes en México desde la página de El Informador.

Te recomendamos: Inseguridad podría afectar el turismo del Mundial 2026 en México: expertos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones