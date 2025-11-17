Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 17 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 31 . Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Acayucan-Cosoleacaque, kilómetro 7, en dirección a Cosoleacaque . Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( camión de carga con falla mecánica ). Maneja con precaución.

. Continúa reducción de carriles por atención de incidente ( ). Maneja con precaución. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 177 . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( choque por alcance ).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( ). Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 239 . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( salida del camino y choque contra barrera metálica ).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( ). Autopista Barranca Larga-Ventanilla, km 71 . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( salida del camino ).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( ). Autopista México-Querétaro, km 68, en dirección a CDMX . Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Afectaciones posteriores a la movilización de la “Generación Z”

Cabe decir que, tras las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas el pasado 15 de noviembre en algunos estados del país, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) , en Guadalajara, reportó que la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México reportó desde sus redes sociales que todas sus estaciones y líneas trabajan con normalidad.

Anuncio de Siteur sobre el cierre de la estación Guadalajara Centro. Toma tus precauciones. X / @SITEURJAL

