Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 18 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18