Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 18 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

