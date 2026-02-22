Los hechos de violencia que se han registrado en distintos puntos del estado de Jalisco tras un operativo en el municipio de Tapalpa se han extendido a distintos estados de la República mexicana.

En sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas. Ante esta situación, las administraciones estatales, en coordinación con la federación, se encuentran trabajando para salvaguardar a la ciudadanía.

"Recomendamos mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control, estamos en plena coordinación con el gobierno federal ante el operativo que realizaron en Jalisco", indicó el mandatario estatal.

Estados en donde hay bloqueos este domingo 22 de febrero

Además de Jalisco, hasta el momento se tiene reporte de que Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas también registran bloqueos de carreteras este domingo.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que se registró la quema de farmacias y tiendas de conveniencia en la capital del estado, además de Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. Hasta el momento no hay personas lesionadas, aunque sí numerosos daños materiales.

En breve, más información…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

