Lunes, 25 de Mayo 2026

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Sam's Club revela su lista completa de descuentos por el Hot Sale

La mayoría de ofertas se mantendrán a partir de este lunes 25 de mayo hasta el martes 2 de junio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todas las categorías de ofertas por el Hot Sale en Sam's Club. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todas las categorías de ofertas por el Hot Sale en Sam's Club. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy llegó el Hot Sale a Sam's Club y con ello el folleto de ofertas para esta semana con descuentos imperdibles en equipos y productos de prácticamente todas las categorías que la tienda ofrece. Las ofertas se pueden adquirir tanto en línea como en alguna de las múltiples sucursales que Sam's Club tiene a lo largo de la República Mexicana.

A continuación te mostramos los mejores descuentos que estarán disponibles a lo largo de la semana. ¡Toma nota!

Recuerda que para cualquier compra deberás ser socio para obtener estos y otros beneficios.

Promociones con bancos en Sam's para el Hot Sale 2026

BBVA

  • 15% de bonificación desde 6 a 20 meses sin intereses en compras del 25 al 30 de mayo de 2026

Banamex

  • 15% de bonificación desde 12 a 18 meses sin intereses + 5% adicional de ahorro en pagos del 25 al 27 de mayo de 2026

HSBC

  • 20% de bonificación desde 6 meses sin intereses del 25 de mayo al 2 de junio de 2026

Banorte

  • Hasta 15% de bonificación desde 12 a 18 meses sin intereses

Santander

  • 10% de Cashbak + Meses Sin Intereses y un 5% adicional con nómina Santander del 25 al 28 de mayo de 2026

Scotiabank

  • 15% de Cashback + Meses Sin Intereses del 25 de mayo al 2 de mayo de 2026

Ofertas en productos en Sam's Club por el Hot Sale 2026

  • Pantallas con hasta el 50 por ciento de descuento
  • Equipos de cómputo con hasta el 50 por ciento de descuento
  • Refrigeradores con hasta el 40 por ciento de descuento
  • Muebles con hasta el 20 por ciento de descuento
  • Colchones con hasta el 30 por ciento de descuento
  • Motos con hasta el 30 por ciento de descuento
  • Descuentos en licores limitado a 10 piezas por socio
  • Cuidado personal con hasta 30 por ciento de descuento
  • Despensa con hasta 25 por ciento de descuento
  • Bebidas con hasta 20 por ciento de descuento
  • Botanas y dulces con hasta 25 por ciento de descuento
  • Limpieza con hasta 15 por ciento de descuento
  • Suplementos con hasta 20 por ciento de descuento

Además, pagando con tarjetas de crédito Sam's Club Invex, se permite pagar con 3 meses sin intereses en toda la sucursal del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 con una compra mínima de 3 mil 500 pesos.

¡Revisa la lista completa de descuentos en la página de Sam's Club!

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