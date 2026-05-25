El día de hoy llegó el Hot Sale a Sam's Club y con ello el folleto de ofertas para esta semana con descuentos imperdibles en equipos y productos de prácticamente todas las categorías que la tienda ofrece. Las ofertas se pueden adquirir tanto en línea como en alguna de las múltiples sucursales que Sam's Club tiene a lo largo de la República Mexicana.

A continuación te mostramos los mejores descuentos que estarán disponibles a lo largo de la semana. ¡Toma nota!

Recuerda que para cualquier compra deberás ser socio para obtener estos y otros beneficios.

Promociones con bancos en Sam's para el Hot Sale 2026

BBVA

15% de bonificación desde 6 a 20 meses sin intereses en compras del 25 al 30 de mayo de 2026

Banamex

15% de bonificación desde 12 a 18 meses sin intereses + 5% adicional de ahorro en pagos del 25 al 27 de mayo de 2026

HSBC

20% de bonificación desde 6 meses sin intereses del 25 de mayo al 2 de junio de 2026

Banorte

Hasta 15% de bonificación desde 12 a 18 meses sin intereses

Santander

10% de Cashbak + Meses Sin Intereses y un 5% adicional con nómina Santander del 25 al 28 de mayo de 2026

Scotiabank

15% de Cashback + Meses Sin Intereses del 25 de mayo al 2 de mayo de 2026

Ofertas en productos en Sam's Club por el Hot Sale 2026

Pantallas con hasta el 50 por ciento de descuento

de descuento Equipos de cómputo con hasta el 50 por ciento de descuento

de descuento Refrigeradores con hasta el 40 por ciento de descuento

de descuento Muebles con hasta el 20 por ciento de descuento

de descuento Colchones con hasta el 30 por ciento de descuento

de descuento Motos con hasta el 30 por ciento de descuento

de descuento Descuentos en licores limitado a 10 piezas por socio

Cuidado personal con hasta 30 por ciento de descuento

de descuento Despensa con hasta 25 por ciento de descuento

de descuento Bebidas con hasta 20 por ciento de descuento

de descuento Botanas y dulces con hasta 25 por ciento de descuento

de descuento Limpieza con hasta 15 por ciento de descuento

de descuento Suplementos con hasta 20 por ciento de descuento

Además, pagando con tarjetas de crédito Sam's Club Invex, se permite pagar con 3 meses sin intereses en toda la sucursal del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 con una compra mínima de 3 mil 500 pesos.

¡Revisa la lista completa de descuentos en la página de Sam's Club!

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OB