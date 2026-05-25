El día de hoy llegó el Hot Sale a Sam's Club y con ello el folleto de ofertas para esta semana con descuentos imperdibles en equipos y productos de prácticamente todas las categorías que la tienda ofrece. Las ofertas se pueden adquirir tanto en línea como en alguna de las múltiples sucursales que Sam's Club tiene a lo largo de la República Mexicana.A continuación te mostramos los mejores descuentos que estarán disponibles a lo largo de la semana. ¡Toma nota!Recuerda que para cualquier compra deberás ser socio para obtener estos y otros beneficios.BBVABanamexHSBCBanorteSantanderScotiabankAdemás, pagando con tarjetas de crédito Sam's Club Invex, se permite pagar con 3 meses sin intereses en toda la sucursal del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 con una compra mínima de 3 mil 500 pesos.¡Revisa la lista completa de descuentos en la página de Sam's Club!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB