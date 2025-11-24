Temblores EN VIVO: Sismos en México hoy 24 de noviembre de 2025

Monitoreo En Vivo de los temblores en México. ESPECIAL / SSN

El estado de Oaxaca registró actividad sísmica durante la madrugada de este 24 de noviembre, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblor en Matías Romero

Durante las primeras horas de este lunes 24 de noviembre, el estado de Oaxaca registró un sismo en punto de la 04:59, 59 kilómetros al noreste de Matías Romero. El siniestro se presentó a 132.6 km de profundidad con magnitud 4. Autoridades de Protección Civil y Bomberos de la localidad no reportaron daños.

