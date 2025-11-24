Este lunes 24 de noviembre, transportistas y campesinos mexicanos llevarán a cabo un paro nacional y se movilizarán hacia las carreteras y caminos importantes de nuestro país para manifestarse. Ante esto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) , en el Estado de México, ha alertado a sus usuarias y usuario sobre posibles afectaciones en las carreteras que comunican con el recinto aeroportuario.

A través de sus redes sociales, el aeropuerto ha publicado una lista de posibles afectaciones en carreteras conectadas al lugar, entre las que se encuentran:

Autopista México-Toluca

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

El AIFA recomendó a las y los usuarios del servicio de transporte que tomen sus precauciones y se trasladen con anticipación al recinto.

Publicación desde la cuenta del recinto aeroportuario. X / @aifaaero

Lee también: EN VIVO todo sobre el paro de transportistas y campesinos

Paro nacional de transportistas y campesinos

El pasado lunes 17 de noviembre, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre. El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez , dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que, junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) , se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025.

Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera.

Entre las demandas de los manifestantes se incluyen:

La revisión de los costos de transporte

La regulación de tarifas de grúas

La atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural

Te recomendamos mantenerte al tanto de estas movilizaciones a través de El Informador durante esta jornada.

Te recomendamos: Miguel Herrera cobrará ESTO tras su despido de la Selección de Costa Rica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF