Este lunes 24 de noviembre, transportistas y campesinos mexicanos llevarán a cabo un paro nacional y se movilizarán hacia las carreteras y caminos importantes de nuestro país para manifestarse. Ante esto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, ha alertado a sus usuarias y usuario sobre posibles afectaciones en las carreteras que comunican con el recinto aeroportuario.A través de sus redes sociales, el aeropuerto ha publicado una lista de posibles afectaciones en carreteras conectadas al lugar, entre las que se encuentran:El AIFA recomendó a las y los usuarios del servicio de transporte que tomen sus precauciones y se trasladen con anticipación al recinto.El pasado lunes 17 de noviembre, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre. El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez, dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que, junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025.Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera.Entre las demandas de los manifestantes se incluyen:Te recomendamos mantenerte al tanto de estas movilizaciones a través de El Informador durante esta jornada. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF