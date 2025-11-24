El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 24 de noviembre sobre dos frentes fríos que tendrán afectaciones en el país. Estos son los detalles del tiempo:

El frente frío núm. 16 se extenderá sobre el noreste de México , continuará su interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como un ligero descenso en las temperaturas . Además, se pronostica viento de componente sur (surada) con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que el frente frío se desplace hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar el territorio mexicano .

Pronóstico para el martes 25 de noviembre

Para la tarde y noche de este día, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al norte y noreste del territorio nacional , interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí.

Pronóstico para el miércoles 26 de noviembre

Se espera que, para este día, el nuevo frente frío se desplace sobre el noreste y oriente del país , interaccionará con un canal de baja presión el cual se extenderá sobre el occidente del golfo de México, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca, así como lluvias fuertes en zonas de Querétaro (región Sierra Gorda), Tabasco y Chiapas. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. También, se prevén chubascos en Coahuila. Todas las lluvias mencionadas, se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, la masa de aire polar que impulsará al sistema originará un descenso en las temperaturas en el noreste, oriente y centro del país, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Asimismo, viento con rachas de 30 a 50 km/h y posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y Mesa central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

