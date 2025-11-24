Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Calendario tentativo de pagos de diciembre 2025? Esto se sabe

Con el inicio de diciembre de 2025 cerca, muchos se preguntan por las fechas de pago pendientes para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez de este año. Esto se sabe al momento

Estas dos becas forman parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Cabe mencionar que existe un pago especial dirigido a las familias con estudiantes en secundaria, y que el dinero también varía según el programa.

Diciembre se acerca, y tanto las familias como los alumnos quieren saber sobre los pagos restantes de este año. Esta información es muy importante para ellos, de cara al cierre de la primera parte del ciclo escolar 2025-2026, o en su caso, ante el final del segundo semestre del año.

¿Hay un calendario tentativo de pagos de diciembre 2025? Esto se sabe

Los depósitos correspondientes a diciembre de 2025 se organizarán, al igual que en bimestres anteriores de este año, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. A pesar de esto, las fechas exactas de pago aún no han sido dadas a conocer de manera oficial.

Es importante recordar que, si bien circulan supuestos calendarios de pagos, la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado la información hasta el momento. Los canales de dicha Secretaría son la única fuente de información oficial.

¿Cuántos pagos faltan en 2025 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Hasta la fecha, se han realizado cuatro de los cinco depósitos anuales de la Beca Rita Cetina.

Depósitos ya realizados:

Enero - Febrero

Marzo - Abril

Mayo - Junio

Septiembre - Octubre

Nota: No hubo pago durante julio y agosto debido al período vacacional.

Depósito pendiente:

Noviembre - Diciembre (programado para pagarse en diciembre de 2025).

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina y cuánto la Benito Juárez en diciembre?

El programa de la Beca Rita Cetina entrega un depósito bimestral de mil 900 pesos a familias con estudiantes en secundaria, además de un monto extra de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito al mismo nivel educativo, que se entrega directamente mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El pago para familias con estudiantes en primaria es de mil 900 pesos, sin importar el número de estudiantes inscritos en ese nivel

Para los estudiantes inscritos en la Beca Benito Juárez se entrega un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior.

Para recibir el apoyo del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es fundamental que los beneficiarios consulten de manera constante los avisos oficiales. Esto les permitirá confirmar las fechas exactas de pago y utilizar su tarjeta Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los fondos.

