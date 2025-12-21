Domingo, 21 de Diciembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 87%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

