Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 87%.Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos