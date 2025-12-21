Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 87%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

