Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 21 de diciembre informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

