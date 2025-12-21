Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

