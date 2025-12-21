Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan