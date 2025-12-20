El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante el periodo del 20 al 24 de diciembre de 2025, se mantendrán condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte del territorio nacional, con presencia de lluvias significativas en el noreste, oriente y sureste del país, así como ambiente estable en regiones del norte y occidente. Estas condiciones estarán asociadas al ingreso de humedad de ambos litorales, la interacción de frentes fríos y un canal de baja presión.Para este sábado y el domingo, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco e Hidalgo, además de chubascos en la Península de Yucatán y entidades del centro del país. Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o inundaciones en áreas bajas, principalmente en regiones costeras y serranas.Asimismo, se prevé un evento de viento del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían superar los 70 km/h, además de oleaje elevado en dicha región. En contraste, una circulación anticiclónica favorecerá tiempo estable y temperaturas elevadas durante la tarde en el norte y occidente del país, mientras que durante la madrugada persistirá ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas montañosas del norte y centro de México.Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y estar acompañadas de descargas eléctricas. Las rachas intensas de viento representan riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.SV