El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante el periodo del 20 al 24 de diciembre de 2025, se mantendrán condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte del territorio nacional, con presencia de lluvias significativas en el noreste, oriente y sureste del país, así como ambiente estable en regiones del norte y occidente. Estas condiciones estarán asociadas al ingreso de humedad de ambos litorales, la interacción de frentes fríos y un canal de baja presión.

Para este sábado y el domingo, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco e Hidalgo, además de chubascos en la Península de Yucatán y entidades del centro del país. Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos o inundaciones en áreas bajas, principalmente en regiones costeras y serranas.

Asimismo, se prevé un evento de viento del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían superar los 70 km/h, además de oleaje elevado en dicha región. En contraste, una circulación anticiclónica favorecerá tiempo estable y temperaturas elevadas durante la tarde en el norte y occidente del país, mientras que durante la madrugada persistirá ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas montañosas del norte y centro de México.

Lluvias

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) : Se prevén de manera recurrente en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y San Luis Potosí, con mayor intensidad entre domingo y miércoles.

: Se prevén de manera recurrente en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y San Luis Potosí, con mayor intensidad entre domingo y miércoles. Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm) : Afectarán entidades del sureste y la Península de Yucatán, así como zonas del noreste y centro del país.

: Afectarán entidades del sureste y la Península de Yucatán, así como zonas del noreste y centro del país. Lluvias aisladas: Se presentarán de forma dispersa en el centro y norte del territorio nacional.

Vientos y oleaje

Evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente entre lunes y miércoles.

con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente entre lunes y miércoles. Vientos moderados a fuertes en el noreste, sureste y golfo de California.

en el noreste, sureste y golfo de California. Oleaje elevado de 1.0 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec.

Temperaturas

Altas temperaturas : Valores de 35 a 40 °C en zonas costeras del Pacífico, sur de Sonora y regiones del sureste.

: Valores de 35 a 40 °C en zonas costeras del Pacífico, sur de Sonora y regiones del sureste. Ambiente frío a muy frío: Durante las madrugadas, con heladas en sierras del norte y centro del país. Se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y estar acompañadas de descargas eléctricas. Las rachas intensas de viento representan riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.

El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

SV