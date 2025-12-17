¿Aplica en Jalisco? Estados donde debes tramitar el pase turístico estas vacaciones

Durante el periodo vacacional, miles de automovilistas se desplazan por carretera hacia distintos destinos del país y para quienes viajan en vehículo propio, es indispensable conocer si el estado que visitarán exige algún permiso especial para circular, ya que no contar con él puede derivar en multas o restricciones. Entre estos documentos se encuentra el llamado Pase Turístico.

Si tu ruta incluye entidades del centro del país o planeas visitar Jalisco en estas vacaciones, es importante identificar qué tipo de permiso aplica, en qué casos es obligatorio y cómo se puede tramitar para evitar contratiempos durante el trayecto.

¿Qué estados solicitan el Pase Turístico?

El Pase Turístico es un documento obligatorio para automovilistas con placas foráneas que desean circular sin restricciones en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Este permiso permite a los vehículos visitantes quedar exentos temporalmente de programas de restricción vehicular como el Hoy No Circula.

No todos los conductores pueden solicitarlo, quedan excluidos los vehículos registrados en los estados que integran la Megalópolis del Valle de México: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La vigencia máxima del Pase Turístico es de 14 días por semestre, por lo que se recomienda planear con anticipación las fechas de uso.

Jalisco no forma parte de la Megalópolis, por lo que en esta entidad no se solicita el Pase Turístico tradicional. Sin embargo, el estado cuenta con un documento similar denominado Pase de Estancia Temporal, dirigido a automovilistas con placas de otros estados que desean circular legalmente, principalmente en zonas donde opera el programa de verificación vehicular.

Este permiso permite a los visitantes transitar sin necesidad de verificar el vehículo en Jalisco, siempre y cuando se respeten los plazos establecidos. El Pase de Estancia Temporal es gratuito y tiene una vigencia de hasta 30 días naturales, generalmente disponibles por semestre.

¿Cómo tramitar el Pase de Estancia Temporal en Jalisco?

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial del programa de verificación vehicular del estado. El solicitante debe registrar datos personales básicos, así como información del vehículo, incluyendo número de serie, placas, marca, modelo y año.

Una vez concluido el proceso, el sistema genera un documento que debe descargarse, imprimirse y colocarse en un lugar visible dentro del vehículo. Este pase puede ser solicitado por automovilistas que visitan Jalisco de manera temporal por motivos turísticos, familiares o laborales.

YC