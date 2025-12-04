El pasado miércoles, diputados avalaron la modificación a la Ley Nacional de Aguas. Se aprobó la reforma de 124 artículos, la adición de 33 artículos y la derogación de 17 disposiciones de la legislación hídrica. Ante esto, campesinos de distintas partes del país han decidido bloquear carreteras en algunos estados del país.La reforma a la Ley Nacional de Aguas y la expedición de la Ley General de Aguas establecen multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.La reforma sería votada en comisiones la mañana del miércoles, y subiría al pleno hasta este jueves, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, convocó a reunión extraordinaria para solicitar que el dictamen se subiera como "de urgente resolución".En paralelo, cientos de campesinos llegaron desde las nueve de la mañana a la Cámara de Diputados y bloquearon los principales accesos con camiones y tractores.Este 4 de diciembre, las movilizaciones continúan. A continuación te compartimos las carreteras afectadas en México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF