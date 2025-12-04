El pasado miércoles, diputados avalaron la modificación a la Ley Nacional de Aguas . Se aprobó la reforma de 124 artículos, la adición de 33 artículos y la derogación de 17 disposiciones de la legislación hídrica. Ante esto, campesinos de distintas partes del país han decidido bloquear carreteras en algunos estados del país .

La reforma a la Ley Nacional de Aguas y la expedición de la Ley General de Aguas establecen multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.

En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

Bloqueos en carreteras estatales

La reforma sería votada en comisiones la mañana del miércoles, y subiría al pleno hasta este jueves, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal , convocó a reunión extraordinaria para solicitar que el dictamen se subiera como " de urgente resolución ".

En paralelo, cientos de campesinos llegaron desde las nueve de la mañana a la Cámara de Diputados y bloquearon los principales accesos con camiones y tractores.

Este 4 de diciembre, las movilizaciones continúan. A continuación te compartimos las carreteras afectadas en México.

Guanajuato

Cerca del km 032+500 de la carretera Querétaro - Irapuato

Cerca del km 062+000 de la carretera Querétaro- San Luis Potosí con dirección a Querétaro

Cerca del km 136+890 de la carretera Salamanca - León con dirección a Irapuato, León y Silao

Cerca del km 055+000 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo

Sonora

Cerca del km 001+000 en la Garita Agua Prieta, C. Internacional con Av. 4, Col. Sector Industria, con dirección a Chihuahua

Aguascalientes

Cerca del km 071+700 de la carretera Ojuelos - Aguascalientes

Zacatecas

Cerca del km 025+000 de la carretera Zacatecas - Durango

Cerca del km 073+000 de la carretera Zacatecas-Durango

Cerca del km 043+500 de la carretera Guadalajara- Zacatecas

Cerca del km 162+400 de la carretera Guadalajara- Zacatecas

Cerca del km 256+800 de la carretera Guadalajara- Zacatecas

Cerca del km 103+100 de la carretera Aguascalientes - Zacatecas

Cerca del km 001+000 de la carretera Zacatecas - Saltillo

Cerca de la caseta de cobro No 87 Osiris en el km 097+800 de la carretera San Luis Rio Colorado - Mexicali

Puebla

Cerca del km 185+100 en la Autopista Puebla-Orizaba

Baja California

Cerca de la caseta de cobro Puente Río Colorado en el km 000+100 de la carretera San Luis Rio Colorado - Mexicali

Chihuahua

Cerca del km 229+500 de la carretera Delicias Aut. Jiménez

Cerca de la caseta de cobro "Saucillo" en el km 116+400 de la carretera Saucillo - Delicias

Cerca del km 495+084 en la carretera Pte. Int. Córdoba. Cd. Juárez

Cerca del km 229+500 de la carretera Pte. Int. “Guadalupe Tornillo” Cd. Juárez

Cerca del km 27+200 en la carretera Pte. Int. “Guadalupe Tornillo” Cd. Juárez

Cerca del km 021+093 en la carretera Pte. Int. Zaragoza., Cd. Juárez

