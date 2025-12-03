Así intentan convencer a Ángel Sepúlveda de no llegar a Chivas

El pasado domingo 30 de noviembre, Chivas de Guadalajara fue eliminada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras perder 3-2 el partido de Vuelta contra La Máquina del Cruz Azul . Luego de la derrota en el Estadio Olímpico Universitario, todo indica que la escuadra liderada por Gabriel Milito busca integrar a Ángel Sepúlveda en el próximo torneo.

Sepúlveda es actual delantero en el Cruz Azul y, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo , el Rebaño y los Cementeros han avanzado en las negociaciones para el traspaso del jugador, quien ya habría aceptado unirse al equipo de Guadalajara.

Hasta el momento, Sepúlveda sería el primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2026, torneo el cual será de vital importancia para el atacante mexicano que pelea por un lugar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.

Todo parece indicar que Alan Pulido y Javier "Chicharito" Hernández están en la rampa de salida del club, ya que no planean renovarles su contrato y dirían adiós al equipo rojiblanco, por lo que la delantera rojiblanca se quedaría solamente con Armando "Hormiga" González, Teun Wilke y Ricardo Marín , quien regresa al club tras su préstamo con el Puebla.

Lee también: Agricultores contra reforma a Ley de Aguas volverían a bloquear carreteras

La reacción de los aficionados

El delantero de Cruz Azul se detuvo a la entrada de las instalaciones del club y atendió a algunos seguidores que se encontraban en el recinto, quienes deseaban saludarlo, tomarse fotografías y algunos autógrafos.

Sepúlveda no imaginó que este encuentro se transformó en una súplica colectiva de para evitar su salida de La Máquina.

El encuentro con fanáticos se transformó en una súplica colectiva. X / @Gaspar_Sparco

Medios reaccionan ante la posible integración del delantero en Chivas de Guadalajara. X / @tntsportsmex

Cabe decir que, ante la presión de los seguidores, Sepúlveda optó por no emitir declaración alguna sobre el tema que lo vinculan al conjunto tapatío.

Hasta el momento, y de acuerdo con fuentes consultadas por EL INFORMADOR, la dirigencia rojiblanca habría cerrado un acuerdo de palabra para obtener nuevamente al goleador celeste y sumarlo otra vez a las filas del conjunto tapatío.

Pese a que el equipo cementero continúa en actividad dentro de la fase final de la Liga MX y que en los próximos días disputará la Copa Intercontinental en Qatar, tanto la directiva de Cruz Azul como el propio jugador habrían dado su aprobación para concretar el traspaso del delantero.

Con información de SUN.

Te recomendamos: Chivas habría llegado a un acuerdo con Cruz Azul por Ángel Sepúlveda

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF