Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 4 de diciembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este jueves 4 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 4 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Cierre de carreteras por presencia de manifestantes


Este 4 de diciembre, tras la aprobación a la modificación a la Ley Nacional de Aguas, múltiples grupos de campesinos han decidido bloquear carreteras de México para expresar su inconformidad.

 

Estos son los cierres más recientes:

 

Guanajuato

 

  • Cerca del km 055+000 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.
  • Cerca del km 136+890 de la carretera Salamanca - León con dirección a Irapuato, Leon y Silao.
  • Cerca del km 062+000 de la carretera Querétaro- San Luis Potosí con dirección a Querétaro.
  • Cerca del km 032+500 de la carretera Querétaro - Irapuato.

 

Zacatecas

 

  • Cerca del km 001+000 de la carretera Zacatecas - Saltillo.
  • Cerca del km 162+400 de la carretera Guadalajara- Zacatecas.
  • Cerca del km 043+500 de la carretera Guadalajara- Zacatecas.
  • Cerca del km 103+100 de la carretera Aguascalientes- Zacatecas.
  • Cerca del km 073+000 de la carretera Zacatecas-Durango.
  • Cerca de la caseta de cobro No 87 Osiris en el km 097+800 de la carretera San Luis Rio Colorado - Mexicali.

 

Chihuahua

 

  • Cerca del km 021+093 en la carretera Pte. Int. Zaragoza., Cd. Juárez.
  • Cerca del km 27+200 en la carretera Pte. Int. “Guadalupe Tornillo” Cd. Juárez.
  • Cerca del km 495+084 en la carretera Pte. Int. Córdoba. Cd. Juárez.
  • Cerca de la caseta de cobro "Saucillo" en el km 116+400 de la carretera Saucillo - Delicias.

