Licencia permanente: Estos son los documentos que necesitas para tramitarla en 2026

En días recientes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente se extenderá hasta el año 2026, con el propósito de que los conductores de la capital cuenten con más tiempo para realizar este proceso.Además, con esta medida las autoridades buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones civiles de los habitantes, permitiendo que más personas regularicen su documentación sin complicaciones.Tramitar la licencia de conducir es un proceso sencillo y no requiere de largos trámites burocráticos, así que, si estás interesado, aquí te compartimos todos los requisitos y documentos que necesitas llevar para que tu solicitud sea exitosa.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los documentos indispensables para tramitar la licencia permanente de la CDMX el próximo año son:Si vas a tramitar tu licencia permanente por primera vez, deberás presentar un examen obligatorio. Pero si ya cuentas con antecedentes, únicamente deberás solicitar el documento en su carácter vitalicio.Aunque este trámite puede realizarse de manera presencial, la forma más sencilla es a través del portal habilitado por Semovi. Sigue estos pasos:El día de la cita lleva todos los documentos, realiza la toma de fotografía y huellas dactilares… ¡y listo!Es importante destacar que la licencia permanente de la CDMX está dirigida únicamente a automovilistas, pues corresponde al Tipo A.