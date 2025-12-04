Licencia permanente: Estos son los documentos que necesitas para tramitarla en 2026

En días recientes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente se extenderá hasta el año 2026, con el propósito de que los conductores de la capital cuenten con más tiempo para realizar este proceso.

Además, con esta medida las autoridades buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones civiles de los habitantes, permitiendo que más personas regularicen su documentación sin complicaciones.

Tramitar la licencia de conducir es un proceso sencillo y no requiere de largos trámites burocráticos, así que, si estás interesado, aquí te compartimos todos los requisitos y documentos que necesitas llevar para que tu solicitud sea exitosa.

¿Qué documentos necesitas para la licencia permanente de CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), los documentos indispensables para tramitar la licencia permanente de la CDMX el próximo año son:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, etc.).

Línea de captura pagada por el monto de mil 500 pesos mexicanos.

Comprobante de domicilio de la CDMX o Edomex (no mayor a 3 meses).

Constancia de aprobación del examen de conocimientos (impresa).

Comprobante de cita (impreso).

Llave CDMX para iniciar el trámite en línea.

Verificar que no existan adeudos pendientes.

¿Dónde solicitar la licencia permanente de CDMX?

Si vas a tramitar tu licencia permanente por primera vez, deberás presentar un examen obligatorio. Pero si ya cuentas con antecedentes, únicamente deberás solicitar el documento en su carácter vitalicio.

Aunque este trámite puede realizarse de manera presencial, la forma más sencilla es a través del portal habilitado por Semovi. Sigue estos pasos:

Entra a: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ .

Inicia sesión con tu Llave CDMX.

Selecciona el botón “Nuevo trámite”.

Genera tu línea de captura, realiza el pago en línea e imprime tu comprobante.

Si es tu primera expedición, descarga tu certificado de aprobación del examen desde el mismo portal.

Para imprimir el plástico, acude a un Módulo de Control Vehicular y Licencias de Semovi y agenda tu cita aquí: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

El día de la cita lleva todos los documentos, realiza la toma de fotografía y huellas dactilares… ¡y listo!

Es importante destacar que la licencia permanente de la CDMX está dirigida únicamente a automovilistas , pues corresponde al Tipo A.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP