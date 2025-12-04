La Venta Nocturna de Liverpool es uno de los eventos más esperados por los compradores, quienes aprovechan esta temporada para conseguir productos exclusivos a un súper precio.

No obstante, ahora también será una fecha muy esperada para las personas que cuentan con su tarjeta Inapam, ya que el instituto anunció que podrán gozar de un descuento adicional.

Las Ventas Nocturnas se llevan a cabo cuatro veces al año, siendo esta próxima la más importante, pues es la más cercana a Navidad. Esto significa que muchas personas aprovecharán la oportunidad para obtener sus regalos y hacer sus compras decembrinas sin gastar demasiado, principalmente porque este evento se caracteriza por ofrecer descuentos y promociones únicas.

Por otro lado, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un beneficio otorgado por el organismo público que ofrece descuentos en diferentes ámbitos con el objetivo de que las personas de la tercera edad puedan acceder a servicios y artículos que mejoren su calidad de vida.

Este mecanismo funciona gracias a convenios con diferentes empresas, siendo una de ellas Liverpool, por lo que las personas adultas mayores pueden obtener descuentos especiales, especialmente durante la Venta Nocturna.

¿Qué tipo de descuento recibirán los adultos mayores con Inapam en Liverpool durante la Venta Nocturna?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam, los beneficiarios que presenten su tarjeta en cualquiera de los restaurantes Liverpool pueden obtener un 10 % de descuento en su consumo total.

Esto quiere decir que los adultos mayores podrán comprar artículos con descuentos increíbles y, además, recibir el 10 % de descuento adicional en los alimentos que consuman en el restaurante.

¿Cuándo inicia la Venta Nocturna de Liverpool 2025?

El último periodo de ofertas que tendrá Liverpool comenzará este próximo viernes 5 de diciembre y prevalecerá hasta el domingo 7 del mismo mes. Durante todo ese fin de semana, Liverpool ofrecerá descuentos, promociones y recompensas a todos los clientes que realicen compras en sus tiendas.

Recuerda que, en caso de asistir, el horario de las tiendas físicas durante el evento será de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que las compras en línea estarán disponibles las 24 horas.

También puedes leer: Así puedes postularte para trabajar en el Banco del Bienestar

La próxima Venta Nocturna de Liverpool no solo representa una oportunidad para conseguir productos a precios especiales, sino que también ofrece a los adultos mayores un beneficio adicional gracias a su credencial Inapam. Una fecha ideal para adelantar compras navideñas y aprovechar al máximo cada promoción.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP