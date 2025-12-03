Este miércoles 3 de diciembre, productores agrícolas se reunieron frente a la Cámara de Diputados , en Ciudad de México , para manifestar su inconformidad con la reforma a la Ley Nacional de Aguas, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Alrededor de 400 manifestantes en 100 tractores conforman la caravana de agricultores que llegó esta mañana a San Lázaro para protestar en contra de las modificaciones. Los manifestantes son provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz .

Los inconformes, en una primera instancia, bloquearon la avenida Emiliano Zapata, y no descartan bloquear Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

Los productores agrícolas han señalado que buscarán entregar un pliego petitorio a los diputados federales, que hoy prevén aprobar el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que agendó una reunión de trabajo a las 09:30 horas.

Ayer martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la reforma a la Ley de Aguas sería discutida y, en su caso, aprobada por el pleno mañana, jueves 4 de diciembre.

Bloqueos de campesinos y transportistas

Previo al final del pasado mes de noviembre, campesinos y transportistas, pertenecientes al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) , respectivamente, bloquearon carreteras de varios estados del país para exigir seguridad en sus trayectos y el pago justo por sus cosechas.

Tras casi cinco días de manifestaciones, el Gobierno de México se comprometió a realizar los pagos pendientes de los apoyos que han reclamado, de maíz y trigo. Además, se acordó que se mantendría una mesa de trabajo permanente para abordar diversos temas pendientes, como los precios de garantía para las cosechas y la nueva Ley de Aguas.

En cuanto a las demandas de los transportistas, David Estévez, presidente de la ANTAC , señaló que, aunque no están " totalmente satisfechos ", lograron que el gobierno se comprometiera a mejorar la seguridad en las carreteras, tras el aumento de crímenes y desapariciones de los operadores en todo el país.

A pesar de lo logrado en días anteriores, este miércoles, algunos grupos de campesinos volvieron a tomar vialidades de la capital del país para protestar contra la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas.

Con información de SUN.

