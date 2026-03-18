Pago Pensión IMSS: ¿Cuándo cae el depósito de abril 2026?

La Pensión IMSS correspondiente a abril de 2026 se depositará el miércoles 1 de abril, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Si eres beneficiario o tienes un familiar que recibe esta prestación, es importante considerar que el IMSS realiza los pagos de pensión, en la mayoría de los casos, el primer día hábil de cada mes. En este año, el 1 de abril cae en miércoles, por lo que no existe ningún ajuste en la fecha de depósito, ya que no coincide con fin de semana ni con día de descanso obligatorio.

El propio instituto dio a conocer desde finales de 2025 el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026 a través de su portal de internet, lo que permite a los beneficiarios anticipar sus planes para cobrar.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS 2026

De acuerdo con la información oficial, las fechas de dispersión para todo el año son las siguientes:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Como se observa, abril mantiene el pago en el primer día del mes, al tratarse de una fecha hábil.

Recomendaciones para beneficiarios de la Pensión IMSS

Aunque en abril de 2026 no se prevén retrasos en el depósito, es recomendable consultar de manera frecuente el calendario oficial del IMSS para confirmar las fechas de pago. Esto permite organizar gastos, cubrir obligaciones financieras a tiempo y evitar contratiempos derivados de posibles ajustes cuando los depósitos coinciden con días inhábiles.

Además, se sugiere revisar el saldo directamente en la cuenta bancaria antes de realizar cualquier retiro y evitar aglomeraciones en sucursales o cajeros automáticos el mismo día del depósito.

Tener claridad sobre estas fechas no solo facilita la administración del ingreso, sino que también reduce riesgos innecesarios en el manejo del dinero.

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