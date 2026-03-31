La convivencia diaria en las calles de nuestro país se ha transformado en un verdadero desafío para cualquier ciudadano que busca tranquilidad. Diariamente nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, desde el tráfico caótico hasta la absoluta falta de empatía de quienes nos rodean en el espacio público.

Para entender este fenómeno, la reconocida plataforma internacional de aprendizaje de idiomas Preply decidió investigar a fondo la cultura cívica nacional. A través de un exhaustivo estudio, los investigadores encuestaron a miles de residentes de las 20 urbes más pobladas del territorio nacional para medir el nivel de cortesía.

El objetivo principal de esta investigación fue identificar con qué frecuencia los habitantes presencian actitudes descorteses en su rutina diaria . Los expertos de Preply explicaron que conocer la cultura y la educación de un lugar es tan importante como aprender su idioma, ya que define la experiencia de locales y turistas.

Los peores hábitos viales y sociales que arruinan nuestra convivencia

Los resultados del análisis arrojaron que el comportamiento más molesto y frecuente es dejar el automóvil mal estacionado, obstruyendo el tráfico vehicular . Esta pésima costumbre obtuvo la puntuación más alta de rechazo, demostrando que la falta de cultura vial es el principal dolor de cabeza para los conductores y peatones mexicanos.

En el segundo lugar de las peores actitudes destaca la desagradable y antihigiénica costumbre de no recoger las heces de los perros . Dejar los desechos de las mascotas en banquetas y parques no solo es una enorme falta de respeto, sino que representa un grave foco de infección para toda la comunidad.

El tercer puesto de este deshonroso listado lo ocupan aquellas personas que permanecen totalmente absortas en su teléfono celular . Quedarse pasmado en la vía pública por mirar la pantalla genera accidentes, entorpece el flujo peatonal y demuestra una preocupante desconexión con el entorno y con las necesidades de los demás.

A la lista le siguen comportamientos como:

Arrojar papeles o ensuciar la vía pública

No ceder el asiento en el transporte público

No respetar los carriles confinados al transporte público o bicicletas

No reducir la velocidad al conducir cerca de peatones

Colarse en las filas (ya sea peatonal o con auto)

No respetar el espacio personal

No respetar los semáforos al cruzar la calle

Escuchar música sin auriculares en público (transporte público, espacios comunes, etc)

Ser grosero con el personal de servicio

Las ciudades con peor y mejor calificación en el ranking nacional

Al analizar los datos geográficos, la Ciudad de México y Nezahualcóyotl encabezan el vergonzoso listado de las metrópolis más maleducadas del país . La densidad poblacional y el estrés diario parecen ser factores determinantes para que en estas zonas del centro del país se concentren las peores calificaciones en cuanto a modales.

Tristemente, Guadalajara, en conjunto con el municipio de Zapopan, también figura dentro del top 10 de este nada presumible ranking .

Tips rápidos y efectivos para no ser parte del problema

Para mejorar nuestro entorno inmediato, los especialistas en urbanismo y sociología sugieren aplicar una lista de acciones cívicas muy sencillas pero altamente efectivas. A continuación, te presentamos los puntos clave para fomentar una mejor convivencia y evitar ser catalogado como un ciudadano maleducado en tu propia comunidad:

- Respeta el espacio público : Evita estacionarte en doble fila, no obstruyas las cocheras ajenas y cede siempre el paso a los peatones en cualquier intersección o cruce no semaforizado de tu ciudad.

- Sé un dueño responsable y atento : Lleva siempre contigo bolsas biodegradables cuando pasees a tu mascota, deposita los desechos en los contenedores adecuados y levanta la vista de tu dispositivo móvil mientras caminas.

- Muestra empatía en el transporte : Mantén un volumen moderado utilizando auriculares si escuchas música, cede el asiento a quien lo necesite y respeta las filas; estos pequeños detalles marcan una diferencia gigantesca en la sociedad.

El ranking completo y la metodología del estudio la puedes consultar aquí.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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