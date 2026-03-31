Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Calendario de pagos de abril 2026

Con la llegada de abril de 2026, beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez buscan conocer las fechas de pago correspondientes a este periodo. Hoy martes 31 de marzo ya se sabe todo sobre el pago de recursos para estudiantes de educación básica y media superior, así como los de nivel superior en México.

Estos apoyos forman parte de los programas sociales del Gobierno de México y están dirigidos a estudiantes y familias que requieren respaldo económico para continuar con su formación académica.

¿Ya hay un calendario de pagos de abril 2026?

Para abril de 2026, se mantiene el esquema de pagos basado en la letra inicial del primer apellido, tal como ha ocurrido en periodos anteriores.

Desde ayer en la noche ya circula un calendario, el cual ya fue confirmado por el coordinador nacional de Becas del Bienestar, Julio León, que organiza los pagos de la siguiente manera:

Calendario de pagos abril 2026 - Beca Rita Cetina de continuidad

El primer calendario que se divulgó corresponde a los pagos de la Beca Rita Cetina, este, exclusivamente para los beneficiarios de continuidad, es decir, aquellos que ya recibían su apoyo desde antes. Los pagos para ellos quedaron de esta manera:

Letra | Fecha

A, B | Miécoles 1 de abril

C | Lunes 6

D, E, F | Martes 7

G | Miércoles 8

H, I, J, K, L | Jueves 9

M | Viernes 10

N, Ñ, O, P, Q | Lunes 13

R | Martes 14

S | Miércoles 15

T, U, V, W, X, Y, Z | Jueves 16

X / @Julio_LeonT

Calendario de pagos abril 2026 - Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Gertrudis Bocanegra

Por otro lado, del 13 al 24 de abril, los beneficiarios recibirán su pago de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra, de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido en este orden:

Letra | Fecha

A, B | Lunes 13 de abril

C | Martes 14

D, E, F | Miércoles 15

G | Jueves 16

H, I, J, K, L | Viernes 17

M | Lunes 20

N, Ñ, O, P, Q | Martes 21

R | Miércoles 22

S | Jueves 23

T, U, V, W, X, Y, Z | Viernes 24

X / @bbienestarmx

La recomendación es consultar únicamente los canales institucionales para evitar información incorrecta.

¿Cuántos pagos habrá en 2026?

De acuerdo con la información oficial, los apoyos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se distribuyen a lo largo de 10 meses del año. No hay pagos en julio ni agosto debido al periodo vacacional.

Además, los depósitos no son mensuales, sino bimestrales, lo que significa que se realizan cinco pagos en total durante el año. Cada entrega incluye el monto acumulado de dos meses.

Para recibir el apoyo sin contratiempos, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales y utilizar su tarjeta del Banco del Bienestar para retirar el dinero en cajeros o sucursales autorizadas.

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