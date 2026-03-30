Los mexicanos tenemos ciertos comportamientos tóxicos que se replican en mayor o menor medida en las ciudades del país. Entre la lista, destacan algunos, como estacionarse mal o no recoger las heces de las mascotas. Un estudio dio cuenta de estos hábitos desagradables entre las personas. Aquí los datos: Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas online, realizó un estudio con más de 1500 personas de las 20 ciudades más pobladas del país para determinar cuáles son los modales o hábitos de educación que hacen a sus habitantes más o menos educados y bajo qué escenario se presentan dichos comportamientos.Fue así como se dio a conocer que en el top 10 de ciudades más maleducadas se encuentran: -Ciudad de México con una puntuación de 6.79-Ciudad Nezahualcóyotl con 6.77-Puebla con 6.53-Ciudad Juárez y León comparten puntaje con 6.50-Monterrey y Mérida con un empate en 6.45,-Guadalajara (incluyendo Zapopan) con 6.45 apenas una décima abajo del puesto anterior-Mexicali alcanzó 6.40 -Ecatepec cierra el listado con 6.37 puntosSin embargo, vale la pena detenerse en la observación acerca de los comportamientos más tóxicos de los mexicanos que le dan sentido a la lista anterior, es decir, aquellos hábitos que son más frecuentes. Aquí te los presentamos:Comportamientos más tóxicos de los mexicanos:De acuerdo con el estudio de Preply, los comportamientos más recurrentes en ciertas ciudades son: Dejar los carros mal estacionados obstruyendo el tráfico ocurre mucho en Mérida y la Ciudad de México; no recoger las heces de los perros y arrojar papeles en la vía pública tiene un empate entre la Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl; no ceder el asiento en el transporte público repite la CDMX y hay un empate entre León y Puebla; no respetar los semáforos al cruzar la calle y ser groseros con el personal de servicio, Ciudad Juárez y Ciudad Nezahualcóyotl; no reducir la velocidad cerca de los peatones, Ciudad Neza y Monterrey; no respetar el espacio personal y no respetar los carriles confinados al transporte público o bicicletas, la Ciudad de México; colarse en las filas (ya sea peatonal o con auto), Puebla, Monterrey y Mexicali; escuchar música sin auriculares, de nuevo CDMX y Monterrey.El ranking completo y la metodología del estudio la puedes consultar aquí.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA