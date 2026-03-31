Abasto de medicamentos en salud pública no ajusta el cien por ciento: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el sistema público de salud aún no alcanza el abasto total de medicamentos, debido principalmente a retrasos en la entrega por parte de algunos proveedores y a problemas de distribución entre unidades médicas, aunque aseguró que el suministro ha mejorado de manera significativa.

Durante la presentación del informe sobre el abastecimiento nacional, la Mandataria explicó que el nuevo esquema de compras consolidadas ha permitido alcanzar un promedio superior al 97% de disponibilidad de medicamentos en las tres principales instituciones públicas de salud.

"El objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado? En algunos casos hay proveedores que no han entregado o en otros puede ocurrir que en una unidad de salud falte un medicamento aunque en otra sí esté disponible", señaló.

Sheinbaum afirmó que el gobierno trabaja para cerrar esa brecha mediante ajustes logísticos y seguimiento permanente al suministro, además de mantener habilitada la línea telefónica 079 para que la población reporte casos en los que no reciba atención o medicamentos de manera adecuada.

La Presidenta sostuvo que, pese a los pendientes, el país ha registrado avances importantes en comparación con años anteriores, al consolidar un sistema de compra y distribución más coordinado entre instituciones.

"Rutas de la Salud" busca acceso equitativo a medicamentos

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el gobierno impulsa una nueva etapa en el acceso a medicamentos mediante la estrategia denominada "Rutas de la Salud", la cual busca garantizar suministro con base en evidencia científica y equidad territorial.

Desde el inicio de la política pública hace siete meses, se han distribuido 162 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, y adelantó que próximamente se desplegarán nuevas rutas logísticas para abastecer más de 10 mil unidades médicas en el país.

Asimismo, destacó que el monitoreo del abasto en unidades oncológicas se realiza diariamente mediante sistemas digitalizados, alcanzando niveles superiores al 96% de suministro en hospitales especializados.

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AO

