La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar alista el último depósito del ciclo escolar 2025-2026. Millones de estudiantes de educación básica y media superior en México aguardan la liberación de los fondos correspondientes al bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina y las Becas Benito Juárez.

Estos apoyos económicos representan un alivio financiero para las familias, quienes destinan los recursos a cubrir necesidades de alimentación, transporte y materiales educativos antes del receso de verano. Las autoridades federales ultiman los detalles logísticos para transferir el dinero directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar sin contratiempos.

Calendario tentativo de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez

Aunque la dependencia federal publicará el calendario oficial en los próximos días, un esquema tentativo ya circula entre los beneficiarios y marca el lunes 1 de junio como la posible fecha de inicio.

El sistema de pago mantiene la estructura alfabética basada en la primera letra del apellido paterno para evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales bancarias. Según esta proyección extraoficial, los estudiantes con apellidos con iniciales A y B cobrarán el primer día, mientras que el proceso concluiría el viernes 12 de junio con las letras de la T a la Z. Los responsables del programa piden a la población aguardar la confirmación oficial en las redes institucionales para planificar sus retiros.

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 4 de junio: apellidos con iniciales G.

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en 2026?

El Gobierno federal mantiene el monto base del programa en mil 900 pesos bimestrales por familia, con el añadido de 700 pesos por cada estudiante extra en el nivel secundaria para el caso específico de la Beca Rita Cetina.

En cuanto a las Becas Benito Juárez, para los alumnos que cursan la educación media superior, el monto bimestral estándar está fijado en mil 900 pesos.

Por otro lado, los estudiantes universitarios que forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un apoyo económico superior debido a la naturaleza de sus estudios. Su apoyo bimestral regular es de 5 mil 800 pesos.

Pausa de verano y reanudación de apoyos

Tras la conclusión de este operativo de pago, los beneficiarios experimentarán una pausa de cuatro meses sin depósitos en sus cuentas.

Los meses de julio y agosto coinciden con las vacaciones de verano, periodo en el cual las reglas de operación de los programas sociales educativos dictan la suspensión de las transferencias al no existir actividad escolar regular.

Se prevé que el Gobierno federal reanude la dispersión de recursos hasta el mes de octubre de 2026, momento en el que cubrirá el primer bimestre del nuevo ciclo académico correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB