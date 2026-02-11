Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez: Dónde consultar el calendario de pagos y cuándo te toca cobrar

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) informó que durante febrero se retomará la entrega de apoyos económicos correspondientes a dos de los principales programas federales en materia educativa: la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

En este contexto, millones de familias permanecen a la expectativa de la publicación del calendario oficial de pagos del bimestre enero-febrero de 2026, documento que precisa la fecha en que podrán disponer del recurso a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Desde el Gobierno federal se ha adelantado que el calendario será difundido en los próximos días por medios institucionales , por lo que se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales y no guiarse por información no verificada que circula en redes sociales.

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos?

La vía más confiable para conocer las fechas de pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez es mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre las opciones disponibles se encuentran:

Plataforma del Sistema de Becas del Gobierno Federal, donde es posible revisar el estatus del apoyo y la fecha de depósito ingresando la CURP del beneficiario.

Redes sociales oficiales de la CNBB, principalmente su página de Facebook y otros perfiles institucionales, en los que se difunden comunicados y avisos con información actualizada.

Servicio de notificaciones por WhatsApp, un canal oficial al que pueden registrarse los beneficiarios para recibir directamente en su teléfono móvil el calendario de pagos.

Consultar estas fuentes permite reducir el riesgo de desinformación y garantiza que el beneficiario acuda a retirar su apoyo en la fecha correspondiente.

¿Cuándo se paga y cómo se define la fecha?

Al cierre de esta edición , el calendario específico de febrero de 2026 aún no ha sido publicado , aunque autoridades federales han reiterado que se dará a conocer de manera oficial en breve.

De forma habitual, los apoyos se entregan cada dos meses y los depósitos se realizan durante los primeros días del bimestre correspondiente. La dispersión del apoyo económico sigue un orden alfabético, tomando como referencia la inicial del primer apellido del beneficiario, lo que determina el día exacto en que se libera el pago para cada grupo.

Ambos programas están dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos en escuelas públicas:

Beca Rita Cetina, destinada a alumnas y alumnos de educación básica, el apoyo ha sido de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un complemento de 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria extra.

Beca Benito Juárez, enfocada en jóvenes que cursan educación media superior, con un monto de mil 900 pesos bimestrales por beneficiario.

En los dos casos, el recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, la cual puede utilizarse en cajeros automáticos o establecimientos afiliados.

