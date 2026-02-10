Pensión IMSS e ISSSTE: Calendario de pagos de MARZO 2026

Si formas parte de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirás el pago correspondiente al mes de marzo de 2026 de manera anticipada, incluso antes que otros apoyos o pensiones del Programa Bienestar, si perteneces al IMSS (Insituto Mexicano del Seguro Social) será a inicios de marzo.A continuación, te informamos la fecha exacta del depósito y otras fechas importantes que deberías considerar. El ISSSTE ha confirmado que el pago de la pensión de marzo se adelantará y será depositado el viernes 27 de febrero. Esto, conforme al calendario oficial 2026 que publicó la institución a inicios del año.Este movimiento beneficiará a millones de personas jubiladas, quienes mes con mes reciben su pensión. Marzo no será la excepción, el depósito llegará antes de que termine el mes.Estas son las fechas clave para el resto del año, incluyendo el aguinaldo: Si tú o alguien que conoces es pensionado del IMSS, les tocará esperar un poquito más. El pago de marzo caerá hasta el lunes 2, pues el día uno cae en domingo y no es hábil para el depósito. Y al igual que en el ISSSTE, el monto también varía según el historial laboral. Fechas de pago IMSS para el resto del 2026: Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.- En el caso del IMSS:- En el caso del ISSSTE: Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día. EE