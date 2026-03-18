Beca Gertrudis Bocanegra abre registro: ¿Quiénes pueden acceder al pago de mil 900 pesos?

La Beca Gertrudis Bocanegra abrirá su registro el próximo 23 de marzo para estudiantes originarios del Estado de Michoacán, como parte de una estrategia conjunta entre autoridades locales y el Gobierno federal que busca brindar los recursos necesarios para que concluyan sus estudios con éxito. Por ello, se contempla un pago de mil 900 pesos bimestrales que les ayude a cubrir gastos de transporte y otras necesidades.

Dicho apoyo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual contará con una inversión social de 159 millones 100 mil pesos que, según el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, beneficiará a 41 mil 887 jóvenes universitarios michoacanos.

Las autoridades se preparan para comenzar con la dispersión de pagos correspondientes al bimestre marzo-abril, por lo que hicieron un llamado a los estudiantes que no lograron registrarse en la primera convocatoria a mantenerse atentos, ya que muy pronto se abrirá un nuevo registro.

¿Cuándo inicia el nuevo registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El nuevo proceso de registro iniciará el lunes 23 de marzo y concluirá el viernes 27 de marzo. El trámite podrá realizarse a través de la página: www.becagertrudisbocanegra.gob.mx .

La beca está pensada únicamente para estudiantes de educación superior originarios de Michoacán que acrediten necesidad económica, con énfasis en quienes tienen dificultades para cubrir los gastos de transporte.

Los solicitantes deberán presentar los documentos necesarios para hacer válida su integración al programa y recibir mil 900 pesos bimestrales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo?

Para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra se requiere contar con lo siguiente:

Cuenta Llave MX activa.

Formulario de solicitud debidamente llenado.

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla, cédula, pasaporte o credencial del INAPAM).

Número de contacto.

Correo electrónico.

El titular de la SEP recordó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, además de 20 ampliaciones y la creación de 60 Ciberbachilleratos modulares en zonas urbanas e indígenas. Este modelo buscará ofrecer a las y los jóvenes mejores oportunidades de aprendizaje, así como acceso a actividades culturales y deportivas. Asimismo, se contempla la creación de 50 mil nuevos espacios en educación superior.

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Con la apertura de este nuevo registro, las autoridades buscan ampliar el acceso a la educación superior en Michoacán, brindando un apoyo económico que permita a más estudiantes continuar y concluir sus estudios sin que los gastos sean un obstáculo.

Con información de SUN

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