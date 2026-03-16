Esta semana terminará el periodo de registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, un programa social del gobierno de México que pretende otorgar recursos económicos para apoyar a las familias con la adquisición de útiles y uniformes escolares. En este escenario, aquí te compartimos los requisitos y los pasos para solicitar el apoyo.De acuerdo con el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, el último día para realizar el registro de estudiantes de primaria en la Beca Rita Cetina es el próximo jueves 19 de marzo.De este modo, los padres de familia tendrán hasta ese día para realizar la inscripción en línea.La Beca Rita Cetina es un programa universal, lo que quiere decir que todos los estudiantes de primaria podrán acceder a ella sin importar el grado escolar que se encuentren cursando; el único requisito es que se encuentren inscritos en instituciones públicas.Las niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.Los documentos necesarios para solicitar la beca son los siguientes.De la madre, padre, tutora o tutor:De la o el estudiante:¿Vas a registrar a otro estudiante?Da clic en Regresar a la página principal y vuelve a dar clic en Registrar un estudiante, de lo contrario, da clic en Descargar comprobante.¡Eso es todo! Luego del trámite, las autoridades verificarán los datos para continuar con el proceso.Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB