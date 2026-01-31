Beca Rita Cetina: ¿Quiénes recibirán pago triple en febrero 2026?

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por la Secretaría del Bienestar que busca brindar un apoyo económico a las familias que cuentan con uno o más estudiantes de nivel básico, con el objetivo de prevenir la deserción escolar por falta de recursos.

A través de este esquema, el Gobierno de México entrega apoyos de manera bimestral, con la intención de facilitar que niñas, niños y jóvenes ejerzan su derecho fundamental a recibir educación gratuita , sin verse obligados a pausar o abandonar sus estudios por falta de respaldo gubernamental.

Los estudiantes inscritos reciben sus depósitos conforme a un calendario oficial, lo que permite una distribución ordenada de los recursos. No obstante, en días recientes se ha difundido una versión que señala que algunos beneficiarios podrían recibir un pago triple durante la próxima dispersión , información que ha generado dudas entre las familias beneficiarias.

¿Quiénes recibirán pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero?

De acuerdo con el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo, el pago triple les corresponderá a aquellos estudiantes que hayan realizado su registro en septiembre y no se les había hecho entrega de su tarjeta.

La entrega de tarjetas a alumnos de secundaria comenzó a inicios del mes y finalizará el próximo viernes 30 de enero. Esto quiere decir que, quienes recién hayan recogido su tarjeta serán los beneficiarios que recibirán el pago triple.

Este pago corresponde a los bimestres acumulados desde que se les otorgó la beca: septiembre-octubre, noviembre-diciembre; y al depósito del periodo enero-febrero de 2026 , con el cual estarían al corriente con los demás derechohabientes del programa; y será de por lo menos 5 mil 700 pesos, dependiendo de cuántos estudiantes de la familia estén inscritos a la beca.

Se espera que el primer pago del año de la Beca Rita Cetina, al igual que de las demás Becas para el Bienestar, llegue en febrero; sin embargo, aún se está a la espera de la publicación del calendario oficial que indicará en qué fechas se irán recibiendo los pagos.

XP