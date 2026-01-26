Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago triple en febrero 2026?

La expectativa crece entre miles de familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina ante la proximidad del calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026, en medio del interés por los nuevos registros y la entrega de apoyos, una pregunta domina la conversación: ¿se realizará un depósito triple este mes? Las autoridades ya han adelantado información clave, aunque aún falta la confirmación oficial.

De acuerdo con previsiones, el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina podría darse a conocer los primeros días de febrero de este 2026, aunque la fecha definitiva dependerá del anuncio que realice el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León.

Este calendario marcará los días en que se dispersará el apoyo económico para estudiantes de secundaria inscritos en el programa.

El primer pago del año está dirigido a los alumnos que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar activa. Sin embargo, en días recientes surgió la posibilidad de un pago triple, luego de que el titular de la CNBB señalara que los nuevos beneficiarios —quienes se registraron el pasado mes de septiembre— podrían recibir un depósito retroactivo que incluiría dos bimestres de 2025 y el correspondiente a enero-febrero de 2026, una vez que reciban su tarjeta.

A pesar de estas declaraciones, las autoridades recomiendan esperar el anuncio oficial, el cual podría realizarse en los próximos días durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Como en emisiones anteriores, la dispersión del pago se realizará de forma escalonada y en orden alfabético, según la inicial del primer apellido del beneficiario, los primeros en cobrar serían aquellos cuya letra inicial sea la “A”, seguidos por la “B” y la “C”, conforme avancen los días de depósito.

Para este bimestre, cada familia recibirá al menos mil 900 pesos, con un apoyo adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en el programa, lo que refuerza la importancia de este apoyo para estudiantes de secundaria en México.

NA