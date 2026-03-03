Las inscripciones para la Beca Rita Cetina de este 2026 ya está en marcha, sin embargo, no todo ha sido color rosa, ya que desde este lunes 2 de marzo, luego de que se habilitara el registro digital usuarios de redes sociales reportaron contratiempos.

Aunque el portal oficial, www.becaritacetina.gob.mx , abrió para recibir solicitudes, algunos aspirantes reportaron que la página se cerraba al intentar subir documentos. Otros señalaron dificultades al ingresar con su cuenta de Llave MX, herramienta obligatoria en el registro.

Lejos de caer en el pánico, la respuesta es bastante sencilla; el sistema experimenta una actual saturación. Según cifras del gobierno, tan solo este año se prevé que la Beca Rita Cetina beneficie a más de 8.4 millones de alumnos de primaria pública en todo el país.

Frente a este panorama, la CNBB pidió paciencia a quienes han tenido problemas, ya que el periodo de registro seguirá abierto hasta el 19 de marzo de 2026.

Así puedes realizar el registro paso a paso para la Beca Rita Cetina

Empecemos por loa primero, el apoyo de la Beca Rita Cetina consiste en 2 mil 500 pesos por estudiante, subiendo a 700 pesos individuales por cada hijo.

Completar su inscripción para la beca es muy sencillo, pues la madre, el padre o tutor deberá tener a la mano los siguientes documentos:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Sumado a los documentos del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Si la madre o tutor desconoce la CCT, podrá consultarla en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). También será indispensable contar con una cuenta activa en Llave MX. Una vez se hallan reunido los requisitos, solo se deberá ingresar al portal oficial; seleccionar “Registrar un estudiante”; capturar la CURP y validarla; confirmar el parentesco; añadir la CCT, grado, turno y nivel educativo; aceptar el manifiesto bajo protesta de decir verdad; y guardar y continuar.

¿Qué hacer si ocurre un error durante el registro?

Entre los problemas más frecuentes se reporta el cierre inesperado del portal al cargar documentos y fallas al intentar acceder con Llave MX. Esto debido a que el sitio aún muestra intermitencias.

Ante cualquier por menor relacionado con el registro o con la cuenta Llave MX, la recomendación del organismo es comunicarse al nuevo número del Centro de Atención para el Bienestar (CABI): 079.

Si bien las primeras horas han sido complicadas para a el registro de la Beca Rita Cetina, el plazo sigue abierto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

