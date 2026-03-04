Beca Rita Cetina para primaria: ¿Qué documentos se necesitan para el registro?

El registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria ya está en curso y se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo, según lo informado por las autoridades de los programas sociales del gobierno Federal. En este escenario, aquí te compartimos los documentos necesarios.Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.El apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirlo, aunque el monto varía según el nivel de estudios.Para los estudiantes de primaria, el pago anual asciende a los 2 mil 500 pesos por estudiante, dirigido a apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares.Los documentos necesarios para solicitar la beca son:De la madre, padre, tutora o tutorDe la o el estudianteEl registro se lleva a cabo en línea, a través del sitio web oficial del programa: https://www.becaritacetina.gob.mx/.Para registrar a los estudiantes, es necesario ingresar con la cuenta Llave MX de la madre, padre, tutora o tutor; luego se deben introducir los datos personales de la persona adulta y subir de forma digital una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Luego se captura la información del estudiante.Al finalizar, se genera un comprobante que debe ser descargado y guardado.Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB