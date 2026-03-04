Miércoles, 04 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Beca Rita Cetina para primaria: ¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Para los estudiantes de primaria, el pago anual de la Beca Rita Cetina asciende a los 2 mil 500 pesos por estudiante para la compra de útiles y uniformes

Por: El Informador

El registro se lleva a cabo en línea, a través del sitio web oficial de la Beca Rita Cetina. ESPECIAL/Beca Rita Cetina

El registro se lleva a cabo en línea, a través del sitio web oficial de la Beca Rita Cetina. ESPECIAL/Beca Rita Cetina

El registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria ya está en curso y se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo, según lo informado por las autoridades de los programas sociales del gobierno Federal. En este escenario, aquí te compartimos los documentos necesarios.

Esta beca es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Te puede interesar: ¿Qué hacer si la página de la Beca Rita Cetina falla para el registro de primaria?

El apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirlo, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Para los estudiantes de primaria, el pago anual asciende a los 2 mil 500 pesos por estudiante, dirigido a apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares.

Mira esto: Llave MX para la Beca Rita Cetina de primaria; así puedes crearla paso a paso

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

Los documentos necesarios para solicitar la beca son:

De la madre, padre, tutora o tutor

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

No te pierdas: Secretaría del Bienestar confirma suspensión de pagos de la Pensión el 16 de marzo

¿Cómo se realiza el registro a la Beca Rita Cetina?

El registro se lleva a cabo en línea, a través del sitio web oficial del programa: https://www.becaritacetina.gob.mx/.

Para registrar a los estudiantes, es necesario ingresar con la cuenta Llave MX de la madre, padre, tutora o tutor; luego se deben introducir los datos personales de la persona adulta y subir de forma digital una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Luego se captura la información del estudiante.

Al finalizar, se genera un comprobante que debe ser descargado y guardado.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

Lee también: Pensión Bienestar: Calendario oficial de pagos COMPLETO de marzo de 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones