Alerta climática: 6 estados a 45 grados y torbellinos en el norte hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una alerta meteorológica crucial para este jueves. Nuestro país experimentará un choque de fenómenos climáticos que pondrán a prueba la rutina diaria de millones de mexicanos en diversas regiones.

Por un lado, una onda de calor implacable castigará severamente el occidente, centro y sur del territorio nacional. Por otro lado, la peligrosa interacción de una línea seca con un nuevo frente frío desatará el caos atmosférico en toda la franja de la frontera norte .

Esta compleja combinación de sistemas climáticos responde a la transición estacional de primavera y a la constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. El resultado directo es un mapa del clima lleno de contrastes extremos y riesgos latentes.

El infierno en la Tierra: Estados que arderán a 45 grados

Si vives en el occidente o sur del país, prepárate para sudar como nunca. El termómetro no dará tregua alguna y alcanzará temperaturas máximas sofocantes de entre 40 y 45 grados Celsius durante la mayor parte de la tarde de este jueves.

Las entidades más afectadas por este peligroso domo de calor extremo serán Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos. En ciudades clave como Guadalajara, el ambiente vespertino será verdaderamente asfixiante , exigiendo máxima precaución por parte de todos los ciudadanos que transiten por la vía pública.

Las autoridades sanitarias y de protección civil recomiendan encarecidamente evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Mantenerse hidratado constantemente será vital para evitar los temidos golpes de calor, prestando especial atención a los niños pequeños, mascotas y adultos mayores.

Torbellinos, granizo y vientos destructivos amenazan el norte

Mientras el sur y occidente arden bajo el sol, el norte de México vivirá horas de alta tensión meteorológica. Una línea seca interactúa violentamente con la corriente en chorro subtropical, creando el escenario perfecto para el desarrollo de tiempo severo y tormentas peligrosas.

En las regiones del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los meteorólogos advierten sobre una alta probabilidad de formación de torbellinos . Estos fenómenos destructivos vendrán acompañados de fuertes descargas eléctricas y la posible caída de granizo de gran tamaño durante la jornada.

Además de las tormentas, se esperan rachas de viento huracanado de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Estas ráfagas tienen la fuerza suficiente para derribar árboles, postes de luz y anuncios publicitarios, por lo que se pide no caminar cerca de estructuras endebles.

Lluvias fuertes, bancos de niebla y mar de fondo en las costas

El sureste mexicano tampoco se escapa de la inestabilidad atmosférica de este día. El constante ingreso de aire húmedo provocará lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos intensos en Oaxaca, los cuales estarán acompañados de actividad eléctrica y posibles encharcamientos urbanos.

En las costas del Pacífico, abarcando desde Jalisco hasta Chiapas, se pronostica un peligroso fenómeno de mar de fondo . El oleaje alcanzará alturas de 2.0 a 3.0 metros, por lo que se exige extrema precaución a los bañistas y a la navegación marítima de pequeñas embarcaciones.

Para enfrentar este caótico y extremo jueves 16 de abril de 2026, te compartimos estos tips rápidos de supervivencia climática que debes aplicar hoy mismo para proteger a tu familia:

• Usa protector solar de alto espectro y ropa clara si te encuentras en la zona de la onda de calor.

• Aléjate de ventanas y estructuras inestables si vives en los estados del norte con alerta de torbellinos.

• Evita entrar al mar en las playas del Pacífico debido al fuerte oleaje.

• Revisa las luces de tu auto, ya que los densos bancos de niebla reducirán drásticamente la visibilidad en las carreteras.

ESPECIAL / CANVA

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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