Jueves, 16 de Abril 2026

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EN VIVO | Sismos en Jalisco y México | Jueves 16 de abril

Te compartimos todos los detalles sobre los temblores que se presenten este jueves 16 de abril de 2026 en México y Jalisco, cuya magnitud sea cercano, igual o superior a la magnitud 4

Fabián Flores

Este jueves 16 de abril, te compartiremos los datos acerca de los temblores que se presenten en Jalisco y el resto de la República Mexicana, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear los sismos en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

EN VIVO | Sismos en México | Jueves 16 de abril. ESPECIAL / SSN
EN VIVO | Sismos en México | Jueves 16 de abril. ESPECIAL / SSN

México y su estrecha historia con los sismos

Los sismos han sido parte de la historia más reciente de México. Desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7. Gran parte de ellos son recordados por los daños materiales y pérdidas humanas que causaron.

Cronológicamente, corresponden con los eventos registrados el 19 y 20 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán y Guerrero, con magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente; 7 y 19 de septiembre de 2017 en el centro de México y golfo de Tehuantepec, con magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente; y 7 de septiembre de 2021 en las costas de Guerrero, de magnitud 7.1.

En el pensamiento colectivo se tiene la creencia de que septiembre es el mes de los sismos; sin embargo, esto es una casualidad debido a que no hay estudios que comprueben que se trata de una "temporada de temblores", como si se tratara de la temporada de lluvias o de calor. Lo que sí es comprobable es que, debido a la zona geográfica en la que se encuentra México, los movimientos telúricos son el pan de cada día para las y los mexicanos.

La República Mexicana colinda con cinco placas tectónicas (Placa del Pacífico, de Rivera, de Cocos, del Caribe y de Norteamérica), por lo que registra constantes sismos durante todo el día de todos los días, en especial en la zona sur, donde chocan tres de ellas.

Por ello, es relevante mantenerse al tanto de los temblores que se registren en México, principalmente, por las repercusiones sociales y estructurales que estos son capaces de provocar.

Sismo en Jalisco


El estado del occidente del país registró un temblor de magnitud 3.3 a las 04:34 horas, a 40 km al noroeste de Cihuatlán. El siniestro tuvo una profundidad de 54.9 km.

 

Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN 
Sismo en Jalisco. ESPECIAL / SSN 

Sismo en Baja California


El estado del norte del país registró un temblor de magnitud 3.9 a las 03:51 horas, a 40 km al sureste de San Felipe. El siniestro tuvo una profundidad de 10 km.

 

Sismo en Baja California. ESPECIAL / SSN 
Sismo en Baja California. ESPECIAL / SSN 

Sismo en Chiapas


El estado del sur de México registró un temblor de magnitud 4.2 a las 00:21 horas, a 184 km al suroeste de Pijijiapan. El siniestro tuvo una profundidad de 10.6 km.

 

Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN 
Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN 

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