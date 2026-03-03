Pensión ISSSTE: Por este motivo se adelanta a marzo el pago de abril

Miles de jubilados y pensionados recibirán antes de lo habitual el depósito correspondiente al próximo mes, la medida busca brindar mayor certeza financiera a quienes dependen de este ingreso para solventar sus gastos cotidianos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el pago de la pensión correspondiente a abril de 2026 se realizará el martes 31 de marzo, último día hábil del mes previo, con este ajuste, la institución pretende que sus derechohabientes cuenten con los recursos necesarios desde el cierre de mes y puedan organizar mejor sus finanzas.

Por lo anterior te compartimos el calendario completo de pagos de este 2026:

Pago 1: periodo enero | Fecha: 2 de enero 2026

Pago 2: periodo febrero | Fecha: 30 de enero 2026

Pago 3: periodo marzo | Fecha: 27 de febrero 2026

Pago 4: periodo abril | Fecha: 27 de marzo 2026

Pago 5: periodo mayo| Fecha: 29 de abril 2026

Pago 6: periodo junio | Fecha: 29 de mayo 2026

Pago 7: periodo julio |Fecha: 29 de junio 2026

Pago 8: periodo agosto| Fecha: 30 de julio 2026

Pago 9: periodo septiembre | Fecha: 28 de agosto 2026

Pago 10: periodo octubre| Fecha: 30 de septiembre 2026

Pago 11: periodo noviembre| Fecha: 29 de octubre 2026

Pago 12: periodo diciembre| Fecha: 27 de noviembre 2026

La Pensión ISSSTE está dirigida a trabajadores del Estado que, tras cumplir con sus años de servicio y semanas de cotización, acceden a una prestación económica mensual al momento de jubilarse o pensionarse, este ingreso representa un apoyo fundamental para cubrir necesidades básicas y gastos diarios.

El instituto recomendó a los beneficiarios verificar el depósito desde las primeras horas del día programado, en caso de que el pago no se refleje en la cuenta bancaria, podrán acudir a un módulo de atención al derechohabiente o comunicarse al número telefónico 55 4000 1000 para recibir orientación.

Asimismo, el ISSSTE mantiene disponible el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes, una plataforma digital que permite levantar reportes y dar seguimiento a cualquier aclaración relacionada con el pago.

