¿Por qué la SEP da vacaciones en Semana Santa si es laica?

Falta poco para que comiencen las vacaciones de Semana Santa de este año 2026, las cuales comprenden del 30 de marzo hasta el 10 de abril, y si bien esos días corresponden a celebraciones y ritos católicos, algunos se preguntan cómo es que estas semanas forman parte del calendario oficial de vacaciones de la SEP para los estudiantes en México, si se supone que la educación es laica.

La razón principal no es religiosa en sentido legal, sino histórica, cultural y práctica. En México, el sistema educativo es laico de acuerdo con el artículo 3° de la constitución mexicana, lo que significa que no promueve ni adopta ninguna religión. Sin embargo, algunas fechas del calendario escolar coinciden con tradiciones religiosas muy arraigadas, como dicha semana.

Es más una tradición cultural que religiosa; aunque la Semana Santa tiene origen religioso, en México se ha convertido también en un periodo cultural y social. Mucha gente no la vive desde lo religioso, sino como tiempo de descanso, viajes o convivencia familiar.

Durante esos días, gran parte del país reduce actividades como oficinas, negocios y hasta transporte cambian su ritmo. De igual forma, este descanso permite a las familias que sí profesan la fe católica a participar en sus tradiciones, sin que esto implique una enseñanza o imposición religiosa en las escuelas públicas.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien organiza el calendario escolar, incluye ese periodo como vacaciones para mantener un calendario ordenado y funcional. No se da por motivos de culto, sino como receso académico programado.

Es importante recordar que no todos los trabajadores tienen estas vacaciones, pues son mayor y principalmente para los estudiantes de nivel básico (jardín de niños, primaria y secundaria), nivel media superior (preparatoria) y nivel superior (universidad) de escuelas públicas y algunas instituciones privadas que estén afiliados a la SEP.

En cuanto a los trabajadores que sí tienen estos días de descanso son los que trabajan en el sector educativo, bancario, instituciones públicas y algunas empresas privadas que otorgan los días de manera voluntaria, generalmente jueves y viernes santo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR