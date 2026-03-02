Frente frío 38 provocará lluvias fuertes y vientos intensos en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, a partir de este martes, aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos con descargas eléctricas en la mayor parte del país, excepto en el noroeste. El frente frío número 38 se mantendrá inicialmente sobre la península de Baja California y el noroeste, generando vientos fuertes, tolvaneras y oleaje elevado ; posteriormente se desplazará hacia la frontera norte y dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, el jueves y viernes ingresará un nuevo sistema frontal (núm. 39), que reforzará los vientos intensos en el noroeste y norte de México.

La interacción de canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso constante de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe favorecerá precipitaciones en el occidente, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntualmente fuertes en entidades como Chiapas, Oaxaca y estados del Golfo y la península de Yucatán. Estas condiciones podrían ocasionar descargas eléctricas, granizo, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto a temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional . La onda de calor finalizará en sectores de Durango, Jalisco, Morelos y Puebla, pero persistirá en regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se prevén máximas de hasta 45 °C en zonas del occidente y sur, mientras que en áreas serranas del norte y centro se mantendrán heladas con temperaturas mínimas de hasta -10 °C durante las madrugadas.

Para el periodo de 72 a 96 horas (miércoles a viernes), se consolidará el patrón de lluvias vespertinas en casi todo el país —con excepción del noroeste—, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en estados del norte. El oleaje elevado persistirá en la costa occidental de Baja California y, hacia el jueves y viernes, también en litorales del Golfo y el Caribe. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante lluvias intensas, vientos fuertes y contrastes térmicos significativos entre regiones.

SV