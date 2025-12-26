Estos autos no circulan por Contingencia Ambiental Fase 1 en Edomex

Las concentraciones elevadas de partículas contaminantes en la atmósfera han provocado la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica , en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Debido a esto la circulación para ciertos tipos de vehículos estará restringida de forma temporal en un horario de 5:00 hasta las 22:00.

¿Qué autos no circulan?

Según la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo principal del programa Hoy No Circula es "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunas unidades que no están sujetas a estas restricciones . A continuación, se presenta la lista de vehículos exentos:

Vehículos eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento .

e , además, los que cuenten con u . Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes , para atender una emergencia médica.

destinados en , para atender una emergencia médica. Vehículos de servicios urbanos , destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas , salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

, destinados a prestar servicios de emergencia, , salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.).

que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.). Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración , así como las unidades revolvedoras de concreto.

, así como las unidades revolvedoras de concreto. Las motocicletas están exentas de la Fase I.

TG