Estos autos no circulan por Contingencia Ambiental Fase 1 en Edomex

Las concentraciones elevadas de partículas contaminantes en la atmósfera han provocado la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica, en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).Debido a esto la circulación para ciertos tipos de vehículos estará restringida de forma temporal en un horario de 5:00 hasta las 22:00.Según la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo principal del programa Hoy No Circula es "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".Existen algunas unidades que no están sujetas a estas restricciones. A continuación, se presenta la lista de vehículos exentos:TG