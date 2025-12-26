Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Estos autos no circulan por Contingencia Ambiental Fase 1 en Edomex

Como parte de la primera fase de contingencia ambiental se ha suspendido la circulación para ciertos vehículos

Por: SUN .

En el Estado de México se presenta niveles altos de concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5. SUN / D. Sanchez / edomex.gob / ESPECIAL

En el Estado de México se presenta niveles altos de concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5. SUN / D. Sanchez / edomex.gob / ESPECIAL

Las concentraciones elevadas de partículas contaminantes en la atmósfera han provocado la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica, en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Debido a esto la circulación para ciertos tipos de vehículos estará restringida de forma temporal en un horario de 5:00 hasta las 22:00.

LEE: Reemplacamiento 2026: ¿dónde será obligatorio realizar el trámite?

¿Qué autos no circulan?

Según la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo principal del programa Hoy No Circula es "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunas unidades que no están sujetas a estas restricciones. A continuación, se presenta la lista de vehículos exentos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
  • Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
  • Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
  • Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  • Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

LEE: 3 carreras que te exigen el servicio militar en México en 2026

  • Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.).
  • Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  • Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. 
  • Las motocicletas están exentas de la Fase I.

TG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones