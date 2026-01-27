Beca Benito Juárez: ¿De cuánto será el pago en febrero 2026?

Con el arranque del ciclo escolar 2026, miles de estudiantes de nivel medio superior en Jalisco se mantienen atentos a la entrega del primer apoyo del año de la Beca Benito Juárez, uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno de México enfocado en evitar la deserción escolar y garantizar la permanencia de jóvenes en el sistema educativo.

Este programa, dirigido a alumnos que cursan la preparatoria en escuelas públicas, otorga un apoyo económico bimestral que se deposita de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Para muchos beneficiarios, este recurso representa un respaldo fundamental para solventar gastos cotidianos relacionados con su formación académica, como transporte, alimentación o materiales escolares.

De acuerdo con la información oficial, durante febrero se realizará el depósito correspondiente al bimestre enero–febrero, el primero del año. Este pago marca el inicio de las dispersiones programadas para 2026 y es uno de los más esperados por las familias que dependen de este apoyo para sostener la continuidad educativa de los estudiantes.

¿Cuál será el monto del depósito en febrero?

Para el bimestre enero–febrero de 2026, el monto de la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior será de mil 900 pesos por estudiante, cantidad que se mantiene como el apoyo estándar para los alumnos inscritos y activos en el programa a nivel nacional.

El recurso se entrega sin intermediarios mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite un acceso directo y seguro al dinero. Como ha ocurrido en ejercicios anteriores, el depósito se realizará de forma escalonada, generalmente con base en la letra inicial del apellido paterno del beneficiario, a fin de evitar la saturación en las sucursales bancarias.

El esquema anual de pagos de la Beca Benito Juárez contempla cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar: enero–febrero, marzo–abril, mayo–junio, septiembre–octubre y noviembre–diciembre. En este contexto, el depósito de febrero representa el arranque formal de los apoyos correspondientes a 2026.

Cabe recordar que durante los meses de julio y agosto no se realizan pagos, debido al periodo vacacional, por lo que el calendario se ajusta a los tiempos efectivos del ciclo escolar.

TAMBIÉN LEE: CFE asegura internet GRATIS a quienes sigan estos pasos

Requisitos para recibir el apoyo

Para recibir el pago completo en febrero, los estudiantes deben cumplir con dos requisitos fundamentales: estar inscritos en una institución pública de educación media superior y contar con su Tarjeta del Bienestar activa. Aquellos jóvenes que ya forman parte del padrón de beneficiarios no están obligados a realizar un nuevo registro, siempre y cuando mantengan su estatus escolar vigente.

En los casos en los que el alumno aún no cuente con la tarjeta, las autoridades del programa han previsto la entrega del plástico antes o durante el periodo de pago. Por ello, se recomienda a los beneficiarios en Jalisco mantenerse atentos a los avisos que se emitan a través de sus planteles educativos o de los canales oficiales del programa.

La permanencia en el programa depende de que el alumno continúe inscrito y cumpla con las reglas de operación vigentes. En caso de baja escolar, el apoyo se suspende automáticamente.

YC