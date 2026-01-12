SAT revela las fechas en que las empresas deben presentar su Declaración Anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las fechas en las que las empresas deberán cumplir con la presentación de su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo periodo inició el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de 2026 .

De acuerdo con la autoridad fiscal, los plazos varían según el tipo de contribuyente. Las sociedades en proceso de liquidación deberán presentar su declaración a más tardar el 19 de enero, mientras que las personas morales sin fines de lucro tendrán como fecha límite el 16 de febrero. Para el resto de los regímenes, incluido el Régimen Simplificado de Confianza, el plazo vence el 31 de marzo.

El SAT destacó que la Declaración Anual se realiza a través de una nueva plataforma digital que cuenta con información precargada , como pagos provisionales, Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), retenciones de impuestos, CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como remanentes de ejercicios anteriores.

Para presentar la declaración, las empresas deberán contar con e.firma vigente y acceso a banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria en instituciones autorizadas para el cobro de contribuciones federales.

Finalmente, el SAT subrayó que continúa trabajando en el desarrollo de herramientas y facilidades para que las y los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales , lo que contribuye a fortalecer la recaudación y apoyar el desarrollo económico y el bienestar de la población en México.

SV