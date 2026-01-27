Lucero Ibarra Rojas asume la Dirección General del CIDE

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó formalmente a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ante integrantes de su Consejo Directivo, órgano máximo de gobierno de la institución.

Lucero Ibarra asume la dirección del CIDE

Durante la sesión del Consejo Directivo, Ruiz Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer la vida institucional del CIDE y subrayó la necesidad de impulsar una gestión basada en la comunicación y la cooperación entre autoridades y comunidad académica.

Ante consejeros como los doctores Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel, así como la maestra Lorena Rodríguez, Lucero Ibarra Rojas asumió el compromiso de encabezar la institución privilegiando el diálogo con profesores, investigadores, estudiantes y personal administrativo.

La nueva directora general señaló que su gestión buscará atender los retos actuales del CIDE mediante una conducción abierta, incluyente y respetuosa de la pluralidad de ideas, con el objetivo de fortalecer el papel del centro como referente nacional en investigación y formación en ciencias sociales.

Ibarra Rojas ya ocupa la oficina de la Dirección General y, con esta presentación ante el Consejo Directivo, inicia formalmente su etapa al frente del CIDE, en un contexto marcado por la necesidad de reconstruir la confianza interna y consolidar la estabilidad académica de la institución.

