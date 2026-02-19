Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse en el programa?

Los estudiantes de Educación Media Superior tienen una oportunidad importante este 2026; la Beca Benito Juárez ha iniciado su nueva convocatoria, ofreciendo apoyo económico que busca impulsar la continuidad de los estudios en jóvenes de todo México.Este programa, impulsado por el Gobierno Federal y gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), tiene como objetivo principal prevenir la deserción escolar y garantizar que los estudiantes de bachillerato y preparatoria puedan seguir con su educación sin que los problemas económicos sean un impedimento. Además de brindar respaldo financiero, la beca fomenta el desarrollo académico y personal de los beneficiarios a lo largo del ciclo escolar.Al igual que otros programas del Bienestar, la Beca Benito Juárez entrega los apoyos de manera bimestral, cubriendo los 10 meses correspondientes al ciclo escolar (julio y agosto son de vacaciones), con un monto de mil 900 pesos por bimestre, los cuales los estudiantes pueden usar según sus necesidades.Las y los estudiantes interesados en obtener la Beca Benito Juárez tienen hasta el viernes 27 de febrero para llenar su registro, según los comunicados oficiales de la CNBBBJ y del titular de la dependencia, Julio César León Trujillo.La solicitud debe realizarse en línea a través del portal oficial del programa: www.becabenitojuarez.gob.mx. De los estudiantes:De los padres o tutores (si el beneficiario es menor de edad):La Beca Benito Juárez 2026 representa una oportunidad importante para los estudiantes de bachillerato y preparatoria de todo el país, al ofrecer un apoyo económico que contribuye a la continuidad de sus estudios y al bienestar de sus familias. No dejes pasar la fecha límite y completa tu registro a tiempo para asegurar tu participación en este programa.* * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP