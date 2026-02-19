Jueves, 19 de Febrero 2026

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse en el programa?

La Beca Benito Juárez 2026 abre su convocatoria para estudiantes de preparatoria en todo México
 

La beca fomenta la permanencia educativa, apoyando a los jóvenes a seguir con su desarrollo académico y personal. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

Los estudiantes de Educación Media Superior tienen una oportunidad importante este 2026; la Beca Benito Juárez ha iniciado su nueva convocatoria, ofreciendo apoyo económico que busca impulsar la continuidad de los estudios en jóvenes de todo México.

Este programa, impulsado por el Gobierno Federal y gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), tiene como objetivo principal prevenir la deserción escolar y garantizar que los estudiantes de bachillerato y preparatoria puedan seguir con su educación sin que los problemas económicos sean un impedimento. Además de brindar respaldo financiero, la beca fomenta el desarrollo académico y personal de los beneficiarios a lo largo del ciclo escolar.

Al igual que otros programas del Bienestar, la Beca Benito Juárez entrega los apoyos de manera bimestral, cubriendo los 10 meses correspondientes al ciclo escolar (julio y agosto son de vacaciones), con un monto de mil 900 pesos por bimestre, los cuales los estudiantes pueden usar según sus necesidades.

Las y los estudiantes interesados en obtener la Beca Benito Juárez tienen hasta el viernes 27 de febrero para llenar su registro, según los comunicados oficiales de la CNBBBJ y del titular de la dependencia, Julio César León Trujillo.

La solicitud debe realizarse en línea a través del portal oficial del programa: www.becabenitojuarez.gob.mx. 

Documentos necesarios para solicitar la beca

De los estudiantes:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
  • Comprobante de domicilio

De los padres o tutores (si el beneficiario es menor de edad):

  • CURP
  • Identificación oficial digitalizada
  • Número de celular
  • Correo electrónico

La Beca Benito Juárez 2026 representa una oportunidad importante para los estudiantes de bachillerato y preparatoria de todo el país, al ofrecer un apoyo económico que contribuye a la continuidad de sus estudios y al bienestar de sus familias. No dejes pasar la fecha límite y completa tu registro a tiempo para asegurar tu participación en este programa.

