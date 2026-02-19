CDMX activa alerta amarilla por altas temperaturas: ¿Cómo evitar un golpe de calor?

La Ciudad de México registra un aumento inusual de temperatura para el mes de febrero. Este jueves 19 de febrero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante el pronóstico de hasta 32°C en la capital.

El incremento en la radiación solar y la presencia de sistemas de alta presión han generado condiciones de calor más intensas de lo habitual, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Las alcaldías más afectadas serán Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Te puede interesar: Adiós gentrificación, este será el tope a las rentas en CDMX tras fallo de la SCJN

Estas temperaturas representan un riesgo para la salud, ya que el cuerpo puede tener dificultades para adaptarse a cambios bruscos en plena temporada invernal , lo que aumenta la probabilidad de deshidratación o golpes de calor.

El impacto de las temperaturas récord y la alerta en alcaldías

El registro histórico de la temporada sufre una modificación sustancial. De acuerdo con los datos oficiales de la estación CCH Oriente en Iztapalapa, el miércoles 18 de febrero la temperatura máxima llegó a los 30.4°C (86.7°F). Otros puntos de la ciudad, incluyendo Miguel Hidalgo e Iztacalco, mantienen picos similares que desafían el promedio estacional.

Según la World Meteorological Organization (WMO), la frecuencia de estos eventos de calor extremo fuera de temporada se vincula con patrones climáticos de estancamiento atmosférico que impiden la dispersión de la masa de aire cálido.

La alerta amarilla cubre actualmente 13 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol y mantener una hidratación constante, especialmente en sectores vulnerables como la infancia y las personas de la tercera edad.

¿Qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas?

El golpe de calor constituye la forma más grave de lesión por calor y requiere atención médica inmediata. Según especialistas de la Mayo Clinic, esta afección ocurre cuando la temperatura corporal alcanza o supera los 40°C.

El cuadro clínico incluye síntomas específicos como la alteración del estado mental (confusión, agitación o balbuceo), náuseas, vómitos y una piel que se siente caliente y seca al tacto. De acuerdo con la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la falta de sudoración a pesar del calor intenso es una señal de alerta máxima que indica el fallo del sistema de enfriamiento del cuerpo.

Recomendaciones clave para evitar un golpe de calor

Para mitigar los riesgos, los expertos sugieren las siguientes acciones preventivas:

Hidratación continua: Beber líquidos incluso sin tener sensación de sed.

Beber líquidos incluso sin tener sensación de sed. Vestimenta adecuada: Utilizar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables. Protección física: Emplear bloqueador solar, sombreros y gafas con protección UV.

Emplear bloqueador solar, sombreros y gafas con protección UV. Vigilancia de mascotas: La American Veterinary Medical Association (AVMA) advierte que la panleucopenia felina es una enfermedad viral muy contagiosa (viral sin asociar directamente al calor, pero que se propaga en condiciones de estrés ambiental), por lo que mantener a los animales en lugares frescos es vital para su sistema inmunológico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP