CDMX activa alerta amarilla por altas temperaturas: ¿Cómo evitar un golpe de calor?

La Ciudad de México registra un aumento inusual de temperatura para el mes de febrero. Este jueves 19 de febrero de 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante el pronóstico de hasta 32°C en la capital.El incremento en la radiación solar y la presencia de sistemas de alta presión han generado condiciones de calor más intensas de lo habitual, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Las alcaldías más afectadas serán Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.Estas temperaturas representan un riesgo para la salud, ya que el cuerpo puede tener dificultades para adaptarse a cambios bruscos en plena temporada invernal, lo que aumenta la probabilidad de deshidratación o golpes de calor.El registro histórico de la temporada sufre una modificación sustancial. De acuerdo con los datos oficiales de la estación CCH Oriente en Iztapalapa, el miércoles 18 de febrero la temperatura máxima llegó a los 30.4°C (86.7°F). Otros puntos de la ciudad, incluyendo Miguel Hidalgo e Iztacalco, mantienen picos similares que desafían el promedio estacional.Según la World Meteorological Organization (WMO), la frecuencia de estos eventos de calor extremo fuera de temporada se vincula con patrones climáticos de estancamiento atmosférico que impiden la dispersión de la masa de aire cálido.La alerta amarilla cubre actualmente 13 alcaldías:Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol y mantener una hidratación constante, especialmente en sectores vulnerables como la infancia y las personas de la tercera edad.El golpe de calor constituye la forma más grave de lesión por calor y requiere atención médica inmediata. Según especialistas de la Mayo Clinic, esta afección ocurre cuando la temperatura corporal alcanza o supera los 40°C.El cuadro clínico incluye síntomas específicos como la alteración del estado mental (confusión, agitación o balbuceo), náuseas, vómitos y una piel que se siente caliente y seca al tacto. De acuerdo con la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la falta de sudoración a pesar del calor intenso es una señal de alerta máxima que indica el fallo del sistema de enfriamiento del cuerpo.Para mitigar los riesgos, los expertos sugieren las siguientes acciones preventivas: