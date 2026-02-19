Prevén más aumentos en el precio de la carne de res y cerdo

El precio de la carne de res podría registrar nuevos incrementos en los próximos meses ante un entorno adverso para el sector, derivado de la eliminación de la exención de aranceles a las importaciones provenientes de Brasil y Argentina, la presencia del gusano barrenador, el aumento en el consumo interno y factores de inseguridad, informó el Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne).

De acuerdo con el organismo, en enero el precio de la carne de res reportó un alza anual de 16.5%, mientras que la carne de cerdo registró un incremento de 3.6% en el mismo periodo.

El organismo advirtió que la apertura de cupos de importación de la carne de cerdo por 51 mil toneladas y de 70 mil de res para los siguientes meses, son insuficientes considerando las actuales condiciones de mercado y la expansión de la demanda de carne en México.

Francisco Jaraleño Lara, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne) destacó que la industria enfrenta un entorno de alta demanda.

En 2025, el consumo de carne en México creció 4.1%, alcanzando 84.7 kilogramos per cápita —equivalentes a 11.2 millones de toneladas—, el nivel más alto registrado. Por tipo de proteína, el crecimiento ha sido sostenido: carne de cerdo (+6.7% anual), carne de res (+2.7%) y pollo (+2.2%). No obstante, la producción nacional crece a un ritmo menor (2.6%), lo que hace necesario complementar el mercado con importaciones para garantizar el abasto y la estabilidad de precios.

Jaraleño Lara señaló también que la eliminación del arancel cero para carne de cerdo y res —establecido previamente en el PACIC— generó presiones e incertidumbre en la planeación productiva. Un mercado abierto, ordenado y con reglas claras permite garantizar abasto, estabilidad de precios y crecimiento para toda la cadena.

"El objetivo no es sustituir la producción nacional, sino fortalecerla, y para lograrlo se requiere una visión que entienda que la seguridad alimentaria se construye con producción interna, con competitividad y también con integración comercial responsable.

Jaraleño reafirmó también el compromiso de la industria cárnica con el país, al recordar la inversión anual de 17 mil 500 millones de pesos, que sumará más de 105 mil millones de pesos durante el sexenio, destinados a nuevas plantas, modernización de instalaciones, incorporación de tecnología, innovación y sostenibilidad.

Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, explicó que los precios de la carne en ganado en pie siguen estables aunque en otros estados se han incrementado. Actualmente al productor le pagan entre 80 a 81 pesos contra los 78 pesos en diciembre pasado.

"Aquí no se ha incrementado a diferencia de otros estados, principalmente los fronterizos donde el becerro anda hasta por arriba de 110 pesos por kilo", comentó.

