Banco del Bienestar: Cómo usar y proteger tu tarjeta este 2026

La tarjeta del Banco del Bienestar se ha consolidado como el medio principal para que millones de mexicanos reciban sus apoyos del Gobierno federal, ya sean pensiones o becas, de manera directa y sin intermediarios. Gracias a este mecanismo, los recursos llegan de forma más ágil y segura, asegurando que los beneficiarios puedan disponer de ellos cuando los necesiten.Entre los programas que utilizan esta tarjeta están las pensiones para adultos mayores, mujeres beneficiarias del programa Bienestar, personas con discapacidad, así como apoyos educativos como Beca Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Beca Universal Rita Cetina y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. También incluye apoyos para mejoramiento de vivienda, garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan.La tarjeta del Bienestar no sirve únicamente para retirar tu dinero de una sucursal del banco, la dependencia ha confirmado en diversas ocasiones que las funciones son:Para cuidar y proteger tu tarjeta -y por ende, tu dinero-, es recomendable que sigas los siguientes consejos.Estos tips te pueden ayudar a evitar el uso ajeno de tu plástico, clonaciones y/o robo de tu información:También puedes consultar tu saldo y los movimientos de tu tarjeta descargando y habilitando la aplicación del Banco del Bienestar en tu teléfono móvil, o llamando directamente al número 800 900 2000.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP