Banco del Bienestar: Cómo usar y proteger tu tarjeta este 2026

La tarjeta del Banco del Bienestar se ha consolidado como el medio principal para que millones de mexicanos reciban sus apoyos del Gobierno federal , ya sean pensiones o becas, de manera directa y sin intermediarios. Gracias a este mecanismo, los recursos llegan de forma más ágil y segura, asegurando que los beneficiarios puedan disponer de ellos cuando los necesiten.

Entre los programas que utilizan esta tarjeta están las pensiones para adultos mayores, mujeres beneficiarias del programa Bienestar, personas con discapacidad, así como apoyos educativos como Beca Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Beca Universal Rita Cetina y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. También incluye apoyos para mejoramiento de vivienda, garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan.

La tarjeta del Bienestar no sirve únicamente para retirar tu dinero de una sucursal del banco, la dependencia ha confirmado en diversas ocasiones que las funciones son:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático (con comisión si no es una sucursal del Banco del Bienestar)

Retirar efectivo en ventanillas del Banco del Bienestar

Pagar en cualquier negocio, tienda o comercio que cuente con terminal bancaria (presentando la tarjeta e ingresando el NIP correspondiente)

¿Cómo proteger tu tarjeta y tu dinero de posibles riesgos?

Para cuidar y proteger tu tarjeta -y por ende, tu dinero-, es recomendable que sigas los siguientes consejos.

Estos tips te pueden ayudar a evitar el uso ajeno de tu plástico, clonaciones y/o robo de tu información:

Cuida los datos de tu tarjeta: no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias.

no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias. Cambia el NIP regularmente: ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar, cambia tu NIP y no lo compartas con nadie.

ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar, cambia tu NIP y no lo compartas con nadie. No prestes tu tarjeta: si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco.

si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco. Detecta posibles engaños telefónicos: no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos.

no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos. Presta atención a los lugares donde realizas compras: paga con terminal bancaria únicamente en negocios bien establecidos.

También puedes consultar tu saldo y los movimientos de tu tarjeta descargando y habilitando la aplicación del Banco del Bienestar en tu teléfono móvil , o llamando directamente al número 800 900 2000.

