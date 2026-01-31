Sarampión en México: ¿Es posible reinfectarse tras haber padecido la enfermedad?

En México, los casos de sarampión han mostrado un incremento preocupante desde febrero de 2025, afectando a numerosas personas en todo el país. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el 27 de enero se habían confirmado 7 mil 674 contagios y 26 fallecimientos, siendo Chihuahua la entidad más impactada por el brote.

Las autoridades sanitarias atribuyen este repunte principalmente a quienes no cuentan con un esquema de vacunación completo o nunca recibieron la dosis correspondiente. Por esta razón, hicieron un llamado a la población para acudir a vacunarse, con el objetivo de frenar la propagación del virus y fortalecer la inmunidad de la comunidad.

La aplicación de la vacuna está disponible en las unidades y centros médicos de las instituciones públicas de salud: IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La dosis es totalmente segura y gratuita para toda la población, sin excepciones. Para ubicar el punto más cercano de aplicación, puedes comunicarte a la línea 079.

¿Es posible volver a contagiarse de sarampión después de haberlo tenido?

La respuesta a si se puede volver a contagiar es no. La probabilidad de reinfección es casi nula, ya que haber padecido la enfermedad viral genera inmunidad en la mayoría de los casos. Además, si una persona ya tuvo sarampión, no puede transmitir el virus; no obstante, una persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no vacunadas.

Esta enfermedad se transmite a través de gotitas invisibles de saliva que salen de la nariz y boca al hablar o estornudar. Los síntomas aparecen de 7 a 14 días después del contagio e incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal, ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz, pequeñas manchas blancas en la boca y salpullido en la piel.

Además, el sarampión puede provocar afecciones más severas, como neumonía, diarrea grave, deshidratación, convulsiones, encefalitis, infecciones de oído que pueden generar sordera, así como retraso en el desarrollo o problemas neurológicos. En los casos más graves, esta enfermedad puede causar la muerte.

Según la institución, el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años, con 1 168 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 913 casos y el de 25 a 29 años con 833 casos. Por su parte, el grupo de menores de un año reportó la tasa más elevada, con 45.63 casos por cada 100 mil habitantes.

En México, se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión. La primera es la vacuna triple viral (SRP), recomendada para menores de 10 años; la segunda es la vacuna doble viral (SR), disponible para completar esquemas en adolescentes y adultos. Además, para los niños de 6 a 11 meses se aplica la llamada “dosis cero”.

Finalmente, de acuerdo con la SSA, aquellas personas que no se han contagiado en toda su vida deben recibir dos dosis completas para recibir protección de por vida .

