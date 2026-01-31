Trasladan a Puente Grande a integrantes de 'Los roba Rolex'

Los tres presuntos integrantes de la banda “Los robaron Rolex”, detenidos el pasado 29 de enero en la colonia Colinas de San Javier, fueron trasladados esta tarde al complejo penitenciario de Puente Grande , tras cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra por robo a persona y robo calificado.

Te puede interesar: Detienen a cuatro por privación de libertad y portación de armas de fuego en Tlajomulco

Los señalados, identificados como Rodrigo Daniel ‘N’, Juan Carlos ‘N’ y Luis Fernando ‘N’, son acusados de robos con violencia de relojes de alta gama en las zonas de Providencia, en Guadalajara, y en Andares, en Zapopan , con armas de fuego. Se logró su detención tras un operativo implementado por la Policía de Jalisco, en coordinación con las comisarías municipales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado.

Inicialmente, fueron detenidos por posesión de drogas, además de que se les aseguraron dos vehículos y una motocicleta. También se incautaron dos armas de fuego y supuestos artículos robados tras catear un inmueble perteneciente a los presuntos delincuentes.

También puedes leer: Implementan operativo por Serie del Caribe 2026

“Los tres hombres, uno de 19, otro de 24 y otro de 58 años, están señalados en distintas carpetas de investigación por robos cometidos con violencia, por lo que se exhorta a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes que permitan esclarecer los hechos”, indicó la Fiscalía estatal en un comunicado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP