Sheinbaum anuncia nuevo certificado laboral para exportadores agrícolas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la creación de un Certificado Laboral obligatorio para los exportadores de productos agrícolas mexicanos, en el marco del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

El anuncio se realizó en un contexto de protestas de habitantes locales que demandaban acciones concretas para mejorar sus condiciones. En la ceremonia, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, explicó que este mecanismo garantizará que la producción destinada a la exportación cumpla con estándares laborales dignos, asegurando la formalización de los trabajadores y su acceso a la seguridad social.

Te puede interesar: Ebrard confirma próxima reunión con EU y descarta riesgos para el T-MEC

El certificado será un requisito indispensable para comercializar productos agrícolas en mercados internacionales. Su objetivo es “vincular la exportación con la formalización laboral”, asegurando que la mano de obra esté registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se cumplan estándares de trabajo decente.

El sistema operará a través de la plataforma digital Melagro, interconectada con las bases de datos de la Secretaría del Trabajo, el IMSS y otras dependencias, lo que permitirá verificar en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a lo largo de toda la cadena de valor.

La implementación del certificado será gradual. El plan piloto iniciará en abril de 2026 con el cultivo de aguacate en Michoacán, y posteriormente se extenderá a otros productos, priorizando en una segunda etapa a los berries, uno de los cultivos de mayor exportación en San Quintín.

Acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de integrantes de su gabinete, Sheinbaum presentó un paquete de acciones integrales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas.

En materia de salud, la presidenta anunció que el hospital local se convertirá en un hospital general con especialidades, cuya construcción estará a cargo de ingenieros militares. Además, se rehabilitarán los 20 centros de salud del municipio. “Van a tener sus médicos, van a tener medicamentos y van a ser arreglados este mismo año”, aseguró.

En el ámbito educativo, Sheinbaum se comprometió a reparar todas las escuelas primarias y secundarias de San Quintín, así como a garantizar personal docente suficiente, incluyendo maestros de lenguas originarias. También anunció la creación de dos nuevas preparatorias, la ampliación de cinco planteles de educación media superior y la conclusión de la universidad intercultural de la localidad.

“Todos los estudiantes que vayan a las escuelas tendrán su beca”, afirmó, detallando que el plan contempla transporte escolar y la incorporación de psicólogos para atender a estudiantes universitarios y de otros niveles.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó un programa pionero de vivienda en renta dirigido exclusivamente a trabajadores agrícolas, construido por el Infonavit. El proyecto contempla más de 20 mil acciones de vivienda, diseñadas para atender la movilidad temporal de los jornaleros que migran por temporadas.

También puedes leer: México no suspenderá apoyo humanitario a Cuba pese a medidas de EU

“No se ha hecho en todo el país. Este será el primer programa dirigido exclusivamente a la vivienda en renta para jornaleros”, destacó la funcionaria. El esquema se coordinará con la Conagua y la CFE para garantizar servicios básicos.

El Plan de Justicia para San Quintín, correspondiente al compromiso 63 de la presidenta, incluye además la creación de un Centro de Atención Integral para concentrar trámites gubernamentales, la instalación de un módulo permanente de la Profedet para atender denuncias laborales, así como acciones en educación y regularización de la tierra, con el objetivo de transformar de fondo las condiciones laborales y sociales en los campos agrícolas de la región.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP